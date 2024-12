Cursos truchos: Así estafaba en municipios del norte la “Universidad de Oncativo”

Relevancia tomó el manifiesto que se hizo en la Legislatura, por una serie de cursos que se brindaron a cargo de la Universidad Popular Salud Educación, Seguridad, Ciencia y Tecnología de Oncativo, de la provincia de Córdoba.

Ocurre que estos cursos estarían siendo certificados por organismos municipales y provinciales, pero con la particularidad que los espacios de capacitación no habrían tenido validez, como también el capacitador, Jorge “Coco” Chávez Díaz, supuestamente representante de esa universidad, no habría estado autorizado.

Con esta novedad siendo noticia, surge más material relacionado a esta eventual estafa, respecto a cómo se promocionaban estos cursos “truchos”, además de cómo anunciaban el lanzamiento de formaciones a la gente, además de imágenes reflejando cómo muchas personas participaban de los mismos, sin saber que jugaban con sus ilusiones.

Según difundió Nuevo Diario, a mediados del 2023, se informó que Chávez Díaz se presentaba como “rector” de la Universidad Oncativo en Salta; también que mantendría una relación cercana con el Partido de la Victoria, participando en sus actos.

Por otra parte, el medio citado consultó al Ministerio de Educación de Salta sobre si existen resoluciones que validen la oferta que dicta la Universidad Oncativo. Desde la cartera respondieron que no existe ninguna resolución que avale los cursos.

Jugando con la gente

En las redes hay material de estos cursos falaces. Ejemplo es un video en Facebook, publicado por la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, mostrando la capacitación en higiene y seguridad, pintura en general y soldadura. “Con más de 2500 alumnos inscriptos, la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen y la Universidad Oncativo continúan llevando a cabo un ambicioso programa de capacitación”, reza el posteo donde s lo ve a Chávez Díaz.

Asimismo, en agosto del año en curso, noticia por el norte provincial era que la “Universidad de Oncativo” presentaba en el camping La Loma de esa localidad mencionada, realizó su lanzamiento oficial, anticipando carreras y capacitaciones en oficios para los vecinos.