Andrea Rincón subió una foto polémica a las redes sociales en medio de su internación

Andrea Rincón está internada desde el domingo pasado por un cuadro de cervicalgia. Mientras transita la internación, publicó una foto al borde de la censura que encendió las redes sociales.

La actriz posó recostada sobre la camilla de la habitación y compartió la foto en Instagram: “Debo decir la verdad: todo esto es una movida de prensa para promocionar mi regreso como vedette en ‘El pridinol la pone mimosa’. Dirigida, producida, guionada y protagonizada por quien les habla”, ironizó Andrea por la situación de salud que atraviesa que afecta a la nuca y vértebras cervicales.

Para sumarle aún más ironía a su posteo, escribió que la obra se presentará en la clínica donde está internada y tiene “localidades limitadas”. Y bromeó: “Abstenerse quienes no quieran ingresar con este camisolín que te quita la dignidad”.

Además, en la publicación puso “sanar con amor” a modo de ubicación. Luego de subir esta foto, Rincón recibió todo tipo de mensajes, tanto de quienes le enviaban fuerzas para que se recupere, como de quienes quedaron impactados con la postal.

El posteo que hizo Andrea Rincón.

Qué le pasó a Andrea Rincón

Andrea Rincón se encuentra internada desde el domingo por un cuadro de cervicalgia, un dolor que afecta a la nunca y las vértebras cervicales. “Me estoy ocupando, nunca me había pasado esto, y yo pensé que se iba a ir, y no se fue. Ahora estoy con medicación por vena y acá me dicen que en cinco días con esto ya voy a estar 0 KM”, dijo en su diálogo hace unos días con TN Show.

“Tengo una lesión que no llega a ser una hernia, que la tengo desde los 24 años, por un golpe que me dio una expareja, de vez en cuando me jode, pero nunca así, entonces yo pensé que se me iba a ir y le di demasiado tiempo”, expuso sobre la cervicalgia que la obligó a quedar internada.

Asimismo, describió lo que siente: “Tengo un dolor insoportable, entonces con estos medicamentos que me están dando me calman el dolor y bajan la inflamación”.

“Yo como una kamikaze me la banqué porque quería hacer unos trabajos que no voy a poder llegar a hacer, pero bueno, no se puede todo. Ahora me voy a poner a sanar y en cinco días de recibir este tratamiento ya voy a estar perfecta, pero había que hacerlo”, concluyó durante la charla con este medio. /TN