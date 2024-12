La llamativa foto que subió Osvaldo luego de que Barón anunciara que está embarazada

Jimena Barón anunció que espera un bebé con Matías Palleiro. Con un emotivo posteo en sus redes sociales, la artista mostró su panza de embarazada y recibió miles de mensajes de felicitaciones.

En esa publicación, la cantante hizo una reflexión sobre su deseo de formar una nueva familia. Cabe recordar que su relación con Daniel Osvaldo, el papá de su hijo Morrison, había terminado en escándalo.

Luego de eso, el exfutbolista compartió una llamativa foto en su perfil de Instagram. En la postal que subió este domingo por la noche, se lo veía abrazado a Momo y a Gianluca, su hijo mayor fruto de su relación con Nina Oertlinger.

Si bien publicó esa historia hace seis horas, la imagen es del 11 de noviembre de este año, cuando Daniel jugó un partido de fútbol con los chicos en el potrero de Villa Fiorito. Ese día también había estado presente Benjamín Agüero, el hijo de Giannina Maradona y el Kun.

En marzo de este año, Osvaldo había dado un fuerte mensaje en sus redes para hablar de sus adicciones y de su salud mental. “Lo cuento porque es la única manera para poder salir, que la gente se entere lo que me está pasando. Me alejé de gente que me quiso y quiere mucho. Las adicciones me hacen no tener ganas de ver a mi familia ni compartir cosas con mis hijos”, había relatado el exjugador.

Ante esas declaraciones, Jimena había salido a contar cómo era la relación de él con Momo. “El papá de mi hijo siempre contó conmigo, siempre estuve y estaré y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones”, había dicho La Cobra. /TN