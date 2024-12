Nadia Loza tras el ataque en Brasil: "Vivimos una pesadilla, pero tenemos mucha fe"

El pasado jueves, Gastón Burlón fue baleado en Río de Janeiro. Su pareja informó que se encuentra en grave estado, en coma inducido, pero estable, con presión arterial, e intracraneal en valores normales en Hospital Municipal de Souza Aguiar de la ciudad carioca.

Hace una semana, el ex secretario de Turismo de Bariloche y actual presidente de la Cámara Argentina de Turismo Estudiantil Gastón Burlon y su familia fueron interceptados por delincuentes en Río de Janeiro que dispararon al auto en el que Burlón recibió un balazo en la cabeza.

Los primeros días, familia y amigos no dieron mayores detalles a la prensa por la investigación en curso y porque se enfocaron en la atención médica pero, en las últimas horas, su pareja Nadia Loza, relató algunos detalles de aquel jueves: "En nuestro primer día recorriendo Río, Gastón manejaba un vehículo alquilado y nos dirigíamos al Cristo Redentor. Al lado de él, iba Agustín, su hijo mayor, y, atrás, Santiago (hijo menor), Micaela (novia de Agustín) y yo. Seguíamos las indicaciones del GPS como tantas otras veces lo hacemos y, alrededor de las 14.30 hs, doblamos por una calle angosta y empinada de Santa Tereza en la que no vimos nada fuera de lo común".



"Sorpresivamente, aparecieron dos personas apuntándonos con armas a ambos lados y realizaron cuatro disparos, provocando la pérdida del control del auto y el choque contra una pared" continúa Loza.



En una secuencia que describe como "desesperante", Agustín Burlón bajó del auto a enfrentarlos al grito de "me mataste a mi papá" y fue así que los demás se percataron de que uno de los disparos había dado en la cabeza a Gastón.



Nadia llegó hasta su pareja y "en ese momento, vi que respiraba, empecé a gritar que Gastón estaba vivo y Agustín corrió a buscar ayuda pidiendo que llamasen a una ambulancia".

"Vivimos una pesadilla que no olvidaremos, pero hoy tenemos mucha fe"

"Todo fue muy rápido, alguien en moto levantó a uno de los delincuentes. Al otro no lo vimos más pero ya no importaba nada más que salvar a Gastón y tratamos de evitar más pérdida de sangre haciendo presión en la herida", expresó Loza.



Pasada aproximadamente media hora llegaron los bomberos que trasladaron a Gastón Burlón al Hospital Municipal de Souza Aguiar mientras que a los demás los llevaron a declarar en una comisaría.



"Horas después, la misma policía nos acompañó al hospital donde ya nos esperaba personal del consulado argentino y supimos que Gastón había llegado con vida y que una de las balas había entrado a su cabeza y salido por otro orificio, por lo cual procedieron a una intervención luego de estabilizarlo", expresó su pareja quien es Secretaria de Turismo de la Provincia de Salta.

"Queremos agradecer con todo nuestro corazón en primer lugar a toda nuestra familia, a todo el personal médico y de asistencia del Hospital Municipal de Souza Aguiar que lo están dando todo, a los bomberos y la fuerza policial de Rio de Janeiro, al secretario de Turismo de la Nación Daniel Scioli y al Gobernador de la Provincia de Salta Gustavo Sáenz que desde el minuto uno estuvieron a disposición, a la Cancillería y al personal del Consulado, a los socios de la Cámara Argentina de Turismo Estudiantil, al Club Juventud Unida en el que Agustín es arquero y a los miles de amigos, conocidos y desconocidos que nos transmiten que rezan por Gastón y nos mandan fuerzas, que son un bálsamo para nosotros".

Sin precisar detalles del curso de la investigación para no entorpecer, "porque queremos justicia por Gastón", Nadia Loza comparte nuevamente su agradecimiento al Hospital Municipal donde ella y los hijos de Burlón junto a otros familiares pasan casi todo el día esperando cada novedad y donde el último parte médico, indicó que Gastón Burlón se encuentra en grave estado y en coma inducido, pero estable, con presión arterial, e intracraneal en valores normales.