El audio con el que Alberto Fernández denunció a Fabiola Yañez por amenazas ante la Justicia

El ex presidente Alberto Fernández denunció judicialmente a su ex pareja, Fabiola Yañez, y presentó audios en los que mantienen una discusión telefónica, los que este viernes trascendieron en público.

En las grabaciones, que se filtraron en las últimas horas, se percibe una conversación tensa donde Fernández cuestiona los llamados intempestivos desde el extranjero.

“No tengo que estar hablando con vos y no entiendo que a las cuatro y media de la mañana de Madrid me estés llamando para estas cosas, no entiendo”, expresó Fernández con tono molesto, a lo que Yañez respondió: “Para mí es importante”.

En otro tramo, Fernández señaló: “Si esto era importante, te hubieras manejado desde el primer día de otra forma y no lo hiciste. Vos sos la madre de Francisco, quiero que estés bien, no quiero seguir hablando, Fabiola”.

AUDIO DOCUMENTO:



Comunicacion telefonica entre quien parece ser Fabiola Yañez y Alberto Fernandez.



La supuesta Fabiola habla con dificultad y "amenaza" a Fernandez 👇 pic.twitter.com/7k1iUmFWhn — MARCELO FAVA (@MARCELOFAVAOK) January 4, 2025

Sin embargo, la ex Primera Dama retrucó con una advertencia: “Voy a mostrar todos los audios en los que fuiste agresivo con Francisco”.

Fernández respondió desafiante: “Dale, hacelo, Fabiola. Seguí amenazándome, hacelo, Fabiola”.

En su presentación ante la Justicia, Fernández expresó su preocupación por la seguridad y el bienestar de su hijo Francisco, quien actualmente reside con su madre en el extranjero.

“La decisión de retirar la custodia, lejos de constituir un acto administrativo aislado, pone en peligro la integridad física y emocional del menor, que no tiene capacidad de autodefensa frente a posibles amenazas o situaciones de vulnerabilidad propias de su entorno familiar y mediático”, argumentó el ex mandatario en su escrito.

También denunció que durante la última cena de Año Nuevo, Francisco estuvo ausente y sin supervisión adecuada, mientras Yañez disfrutaba de la celebración.

Fernández sostuvo: “Francisco no estaba en la cena. No sé dónde estaba esa noche, ni quién lo cuidaba mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y disfrutando buenos platos. Nuestro hijo no pudo celebrar las festividades junto a su padre por el deseo unilateral y arbitrario de su madre”.

Además, acusó a Yañez de incurrir en “gastos excesivos” con tarjetas de crédito, a pesar de contar con una cuota alimentaria establecida por la Justicia.

Por su parte, Fabiola Yañez contraatacó con una denuncia por violencia de género y presentó un audio en el que, según ella, se escucha a Fernández gritando a su hijo Francisco.

En el material, el niño le pide a su padre hablar con su abuelo, lo que desata la molestia de Fernández, quien responde con un tono elevado: “Bueno, si querés hablar con tu abu, entonces no me llames a mí”.

Yañez argumentó que existe “un manejo un poco hostil en su manera de dirigirse hacia Francisco”, lo que habría generado que el menor “ya no quiera hablar con él”.