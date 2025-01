"Es una pena que haya dicho eso": Milei cargó contra Villarruel por afirmar que ganaba “dos chirolas”

El presidente Javier Milei cargó este sábado en duros términos contra su vicepresidenta, Victoria Villarruel, por decir que ganaba “dos chirolas” en las redes sociales, donde plasmó una serie de quejas por su sueldo -de unos 3,7 millones de pesos mensuales-, en medio de la polémica desatada esta semana por el salario de los senadores.

“Es una pena que haya dicho algo así, fue una frase extremadamente desafortunada”, sentenció al respecto el mandatario. Además, se refirió al encuentro que tuvo en la Casa Rosada con Edmundo González Urrutia, el excandidato presidencial de Venezuela que reclama el triunfo sobre Nicolás Maduro, y confirmó que de necesitarlo le otorgaría asilo en la Argentina.

“La casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos y en el Senado son sueldos que están en torno a los 10 millones, es gente desconectada de la realidad y es el micromundo en el que ella vive”, apuntó Milei en alusión directa a la titular de la Cámara alta, quien esta semana volvió a quedar en el ojo de la tormenta por el salario de los senadores, que de no ser por el congelamiento que firmó este jueves iban a aumentar a $9,5 millones en bruto. “La verdad es una pena que haya dicho algo así, porque aparte yo le aviso: su sueldo depende del Poder Ejecutivo”, advirtió luego.

Asimismo, el mandatario reveló que la vicepresidenta llegó a expresarle su disconformidad y le trasmitió su reclamo salarial. “Le dije que no iba a ajustar y esto va a seguir siendo así. Acá vinimos por el bronce, no por el oro”, remarcó Milei, en diálogo con Radio Mitre. “Yo dije que no porque había que acompañar el esfuerzo de los argentinos y de hecho el resto de la política respecto de los argentinos perdió”, retomó.

“Es un día histórico recibir al presidente electo de los venezolanos es un honor enorme, que él haya iniciado su gira de la libertad en la Argentina y ahora empieza a recorrer el camino sobre lo que va a ser el mayor desafío de su vida que es lograr acceder al poder en Venezuela y comenzar la reconstrucción de ese hermoso país que ha sido devastado y aniquilado por el socialismo”, señaló Mile, al destacar que el país fue el primero en reconocer el triunfo de González Urrutia. “Por lo tanto, todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer y además estamos dispuestos a colaborar con asistencia técnica en caso de que así se lo requiera”, aclaró.

En ese sentido, Milei aclaró que daría asilo político a González Urrutia de ser necesario. “Obviamente que sí. A María Corina Machado también, es una heroína”, resaltó.

Por otro lado, el mandatario matizó la incidencia que pueda llegar González Urrutia en una eventual resolución del conflicto diplomático con Venezuela tras la detención de Gallo, ya que según marcó “primero tiene que llegar al poder”, dado que “son secuencias que no se pueden resolver desde afuera”.

Y sobre ello consideró: “La realidad es que todos tenemos claro la complejidad de la situación y del acto indebido bajo el cual nos han secuestrado a un argentino que además es miembro de la fuerza y obviamente esperamos que en algún momento Nahuel sea liberado y pueda regresar a la Argentina”.