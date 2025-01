Pasarán a disponibilidad al agente de tránsito denunciado por cobrar coimas

En las últimas horas se dio a conocer un video donde escrachan a un agente de tránsito de la municipalidad de Salta en un control vehicular en la zona de la terminal en la noche del domingo, que recibe dinero de parte de un conductor para poder seguir circulando.

Las imágenes se grabaron desde el mismo vehículo, al parecer una mujer que estaba sentada en la parte trasera y se escucha como le dice al conductor que le pida el apellido.

Además se escucha la voz de otra mujer que los insulta mientras hacen una última toma desde la luneta cuando el agente vuelve al lugar donde estaban sus colegas.

Posteriormente, llegó personal policial y el control fue levantado para continuar con el procedimiento.

Desde Multivisión hablaron con Matías Assennato, Secretario de Transito y Seguridad Vial "Esta muy mal quien recibe y está muy mal quien paga, la indignación de la mujer que graba el video es también de la sociedad para quienes se prestan para este tipo de hechos".

A su vez el funcionario cuestionó el accionar de ambas partes "No habría quien reciba dinero sino habría quien paga. El cohecho es un delito que tienen ambas partes, tiene sanciones y tiene consecuencias y se tiene que sancionar, lo tienen que hacer la justicia. Nosotros administrativamente iniciamos sumario del agente que se ve involucrado en ese hecho, será puesto a disponibilidad y seguramente va ser exonerado de la fuerza, cuando avance el proceso que iniciamos el día de hoy, esto pasó ayer".

Assennato, aclaró "que inmediatamente cuando se realiza la denuncia telefónica a la comisaría 8°, denunciando este hecho y personal de la policía que se acerca a donde estaba el operativo de control, en la zona de la Terminal, el oficial de servicio decidió levantar el operativo y llevar a todos los agentes que sean identificados en la comisaría 9°, llevando adelante este tipo de acción, demostrando que nosotros no tenemos como institución ningún interés en cubrir este tipo de hechos, hay una persona que ha quedado marcada por esta situación, una persona perteneciente a esta institución y se van a tomar las medidas necesarias".

"Nosotros no tenemos como institución ningún interés en cubrir este tipo de hechos"

Invitó a la comunidad a denunciar estos casos en base a pruebas. "Lo venimos haciendo desde el primer día de gestión, nosotros no vamos a aceptar que haya nadie que reciba una coima y que trabaje en la Municipalidad. Esto a quedado desde el momento mismo en que el Intendente ha puesto al servicio de los salteños a través del cual pueden realizar denuncias de manera anónima pero con pruebas".

Por último, insistió que ante cualquier situación debe llamarse al 911. "Lo que tenés que hacer es pedir identificación correspondiente a los agentes y si alguien no esta procediendo, llamar al 911. En el video no aparece quien ofrece pagar, quién inicia, se ve de lejos. Al agente nosotros le vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer y no va trabajar más en Tránsito, ahora los ciudadanos no podemos seguir prestándonos a este tipo de situación, si ibas borracho no busques pagar una coima, si te faltaba hago, hace lo que tenes que hacer, paga la multa, no busques generar un hecho delictivo".