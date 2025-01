Reclamo contra ANSES: Lleva años pidiendo su pensión por siete hijos y no tiene respuestas

Raquel Milagros, residente de la ciudad de Salta, se encuentra en una situación límite debido a las constantes demoras y complicaciones que enfrenta en su trámite para obtener la pensión por más de siete hijos.

En el diálogo que mantuvo con el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ-, dijo que este trámite lo inició hace varios años, pero acorde pasa el tiempo e insiste con la documentación que le piden, no tiene respuesta de ANSES, llevándola a reclamar contra el organismo.

Raquel expresó su profunda frustración ante la situación. "Quiero que me solucionen mi trámite", aseguró, y agregó que a pesar de acudir reiteradamente a la sucursal de ANSES ubicada en calle Jujuy, siempre recibe la misma respuesta: "que no, que no salgo en la computadora, que no tienen nada cargado de lo mío".

La vecina salteña afirmó haber presentado toda la documentación requerida, pero que recientemente se le han solicitado dos partidas adicionales. A pesar de cumplir con este nuevo requisito, continúa sin avances en su trámite. "Me dicen que no han cargado la computadora porque están bajando gente, están dando de baja, luego recién me cargarían a mí para hacer lo de la pensión", denunció Milagros.

La mujer expresó su desconfianza ante las explicaciones brindadas por la ANSES. "Me dicen que luego de dar baja me van a hacer entrar, pero ya no les creo nada, yo no les creo, me están mintiendo, no me dicen la verdad", aseguró.

"Es un ir venir, ir de aquí para allá todos los días, yo no puedo estar así"