Gracias a la Inteligencia Artificial, se hizo pasar por Brad Pitt y le robó una fortuna

El lamentable momento de Anne, una mujer francesa de 53 años, se conoció en las últimas semanas. Un hombre se hizo pasar por Brad Pitt y le robó una fortuna.

En una entrevista con el canal TF1, la mujer contó que le entregó 830.000 euros, al hombre que la estuvo engañando durante un año y medio. El hombre la engañó asegurando que necesitaba someterse a una operación por un cáncer en los riñones. Para esto, aseguró que no podía sacar dinero de sus cuentas, porque era complicado el divorcio con Angelina Jolie.

La mujer confesó que se había enamorado de la persona con la que mantenía conversaciones en línea, después de atravesar complicaciones con su pareja. El estafador, que contactó a Anne en febrero de 2023 a través de Instagram.

Para engañar a la mujer le enviaba fotografías de Brad Pitt en situaciones cotidianas y llegó a proporcionarle un video generado con Inteligencia Artificial (IA).

“Me enviaba fotos y cuando las buscaba en internet, no las veía. Por eso, pensaba: ‘son fotos que se sacó para mí’”, explicó Anne en el programa Sept à Huit. Además, se preguntó: “Me pregunto por qué me eligieron a mí para hacerme mal hasta tal punto. Nunca he hecho daño a nadie en mi vida. Esas personas merecen el infierno”.

El engaño se reveló para Anne cuando los medios de comunicación informaron sobre la nueva relación de Pitt con Inés de Ramón.