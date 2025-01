Desaparición de Rosmery: “Nosotros no perdemos la fe de encontrarla viva a mi madre”

El pasado viernes 17 de enero, Rosmery Aramayo Torres desapareció dejando a su familia inmersa en el desconsuelo y la incertidumbre.

Según lo que se conocía del caso, su pareja, José Miranda en su primera declaración dijo que su mujer se fue a Bolivia con una nueva pareja, algo que los hijos de la mujer dijeron no creer desde primer momento.

En el programa Activa2 de la señal VideoTar, Alejandro, hijo mayor de Rosmery, dijo que las cámaras de seguridad detectaron que el viernes a las 8 am salió de Salvador Mazza su madre con su pareja en una camioneta dirigiéndose a las 8:30 hacia ruta 34, desmintiendo al sujeto que había declarado que su mujer lo había abandonado en Yacuiba.

A las 8:50 una cámara de seguridad del control de Gendarmería filmó el momento en que pasaba José junto a Rosmery en dirección a Campo Durand y Pozo La Yegua. Tras recabar estas filmaciones, dieron con el testimonio de dos personas que aseguran haberlos visto en los horarios mencionados.

Señaló también que los últimos días recibieron ayuda desde la Municipalidad de Salvador Mazza, Policía, la brigada de investigaciones y bomberos de la Policía para llevar adelante operativos en el Chaco.

“Veníamos con una corazonada que a mi mamá algo le pasaba” comentó Alejandro, quien dijo que el domingo declaró el marido de su madre que la llevó a Pozo La Yegua y la empujó al rio.

“No podemos dormir, ni pensar en comer, porque estamos completamente buscando a mi madre”.

Kimberly hija de Rosmery y Alejandro, piden que el Fiscal solicite la reconstrucción del caso para dar con el paradero de su madre.

Su hija por su parte, señaló que José cuenta con antecedentes penales por violencia contra su madre y que tiene en su poder dos armas. “Nosotros no perdemos la fe de encontrarla viva a mi madre, pero que no se pierda el tiempo porque ya pasaron varios días, yo no sé si mi madre esta tirada ahí con vida, no sé si éste la ha golpeado, por ahí mi madre está agonizando y está viva” concluyó.