A 'fierrazos', asaltaron y golpearon a un septuagenario en Tartagal: "¡Te voy a matar!"

El Norte escala en violencia y parece que no hay nada que la detenga, pero cuando tocan a niños, ancianos e incluso animales, la sociedad se conmueve por su vulnerabilidad.

El viernes en Tartagal un conocido comerciante que tiene un aserradero en ruta nacional 34, en B° Tomás Ryan, don Dionisio Gutiérrez, además presidente de la comunidad boliviana, fue víctima de un violento robo que casi le cuesta la vida.

Según el testimonio de don Dionisio, el viernes alrededor de las 16:30, escuchó ruidos provenientes del depósito y decidió investigar. Fue entonces cuando fue sorprendido por el delincuente, quien lo atacó de manera salvaje.

"Me vino a robar, pero como lo descubrí, se me vino encima con la intención de matarme. Me golpeó con un fierro y me tiró al piso; no podía moverme, pero seguía pegándome", narró Gutiérrez a medios locales.

A pesar de intentar defenderse con un objeto de hierro, el atacante tomó otro elemento con el que intentó apuñalarlo. En ese momento, los perros de Gutiérrez intervinieron, atacando al agresor y obligándolo a huir.

Pero el delincuente antes de retirarse y ante la inmovilidad de su víctima, robó una motosierra. Posteriormente vecinos que escucharon los gritos de auxilio acudieron a ayudarlo y lo trasladaron al hospital Juan Domingo Perón, donde quedó internado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Pasado los días don Gutierrez, ya con las curaciones pertinentes radicó la denuncia policial y relató lo que vivió esa noche "¡Te voy a mata! Me decía, yo estaba en el suelo y me defendía con un fierro que tenía en la mano. Yo con mi enfermedad, los nervios me traicionaron y no tenía fuerza para levantarme".

Recordó que el atacante tomó un ruleman de grandes dimensiones y le arrojó en la cabeza "Estaba solo, los portones cerrados. Tenía la intención de tirarme los tirantes gruesos que tenía ahí, los levantó y me los tiró en la espalda. Si lo veo lo reconozco pero no lo conozco, era un morocho. Ayer a la 1 de la tarde tenía miedo de salir, uno se tiene que andar escondiendo" dijo por Videotar.