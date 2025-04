Joven alertó que una camioneta intentó interceptarla cuando paseaba a su perra

Un hecho grave se dio a conocer en estas últimas horas a través de redes sociales, donde una joven que reside en un barrio de zona Norte contó el angustiante momento que le tocó vivir en la madrugada.

"Frenó, abrió las puertas, quise correr y empezó a seguirme"

Jazmín, de 25 años, tras sobreponerse al momento de angustia que paso, decidió dar a conocer el hecho para que todos estén alerta.

“Hola, buenas noches. Hace un ratito, tipo 1 de la mañana, salí a pasear con mi perra por la avenida Barquet, llegando a la ruta de Lesser. Una camioneta blanca tipo Kangoo me frenó de golpe abriendo las puertas. Quise correr y me empezó a perseguir dando marcha atrás. Justo pasó un chico, la camioneta se metió por los monoambientes amarillos. Por lo que pude ver, era un hombre y llevaba una campera tipo azul. Para que tengan cuidado y no anden solas”, advirtió en sus redes sociales dentro de grupos de Facebook de la populosa barriada.

En diálogo con InfoSalta, Jazmín explicó que no radicó denuncia policial ya que no logró identificar el rostro del sospechoso ni la patente del vehículo: “Solo vi que era una Kangoo blanca con un hombre que tenía una campera azul. Justo apareció un chico en patineta, me preguntó si estaba bien y me dijo que ya había visto la camioneta estacionada por el control de colectivos del 5”, indicó la joven, aún conmovida por el hecho.

La joven contó que todos los días llega del terciario cerca de las 12.30 de la noche y que esa es la única hora en que puede sacar a su perra. “Es la primera vez que me pasa algo así… A veces también trabajo los domingos y en la calle no hay nadie. La verdad que es un miedo todos los días”.