Finalmente no se jugará el clásico entre Central Norte y Juventud Antoniana

En miras a lo que será una nueva temporada lleno de fútbol, los equipos salteños preparan motores. Tanto Gimnasia como Central arrancaron su pretemporada a principios de enero, jugando sus primeros amistosos, mientras en Juventud lo hicieron semanas después.

En los partidos a jugarse entre los equipos salteños, estaba en agenda los dos amistosos entre Gimnasia y Tiro vs. Central Norte, en el Martearena donde el encuentro terminó 0 a 0 y en el Gigante del Norte a disputarse el próximo viernes a la noche. Luego confirmaron un partido entre Cuervos y Santos para el lunes 3 de febrero, pero finalmente no se jugará.

Por decisión de la dirigencia de ambos equipos, Central y Juventud, el partido no se disputará teniendo en cuenta que los Cuervos debutarán el 9 de febrero en la Primera Nacional y no quieren correr el riesgo que se le lesionen jugadores. Mientras Juventud también se opuso a jugar este amistoso porque no contaban con el plantel completo, además de tener pocos días de entrenamiento.

Otro de los motivos fue evitar posibles incidentes entre las hinchadas ya que se planeaba jugar con ambos públicos.