¿Qué argentinos pasaron a la siguiente fase de la Champions?

Este miércoles se disputó la última fecha de la UEFA Champions League 2024-25, una jornada histórica que definió los 16 equipos clasificados a los playoffs, los ocho que avanzaron directamente a octavos de final y los 11 que quedaron eliminados.

Los ocho primeros de la clasificación general lograron el pase directo a octavos de final, evitando la fase de play-off o repechaje (organizados en orden de clasificación):

Liverpool (MacAllister) Barcelona Arsenal Inter de Milán (Lautaro Martínez) Atlético de Madrid (Julián Álvarez, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone, Ángel Correa). Bayer Leverkusen (Exequiel Palacios). Lille Aston Villa (Emiliano Martínez, Emiliano Buendía).

Los equipos que finalizaron entre el 9° y el 24° puesto deberán disputar los 16vos de final. Los emparejamientos se definirán en el sorteo de este viernes a las 8 de la Argentina y el ganador se enfrentará a los ocho primeros. Los equipos clasificados son:

Atalanta Borussia Dortmund Real Madrid Bayern Munich Milan PSV Paris Saint Germain (PSG) Benfica (Nicolás Otamendi, Ángel Di María, Gianluca Prestianni, Benjamín Rollheiser). Mónaco Feyenoord Stade Brest Juventus (Nicolás González). Sporting Lisboa Celtic Manchester City (Claudio Echeverri). Brujas

El sorteo de los 16vos de final se realizará con cuatro bombos en cada lado. Los equipos ubicados entre el 9° y el 16° puesto, separados en grupos de dos, actuarán como cabezas de serie y se enfrentarán a los equipos que culminaron entre el 17° y el 24° lugar, siguiendo el mismo criterio de ordenamiento. Los cruces se sortearán de la siguiente manera: A vs. H, B vs. G, C vs. F y D vs. E. Los equipos del primer pelotón definirán la serie como locales.

En el sorteo también se definirá el camino de cada equipo de octavos de final en adelante. Los ocho líderes de la "Fase Liga" definirán los octavos en condición de local. De cuartos en adelante, el azar determinará quién será anfitrión de cada partido de vuelta.

La UEFA Champions League 2024-25 adoptó un nuevo formato, dejando atrás la tradicional etapa de grupos para crear una tabla de posiciones unificada con 36 equipos. Esta primera edición con el nuevo formato dejó una jornada inolvidable y promete una emocionante etapa de eliminación directa.