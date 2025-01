Operativo de ablación: El donante fue un joven quien falleció tras un siniestro vial

El día lunes al mediodía Iván Pastrana, de 28 años, transitaba en su bicicleta por Villa Lavalle, sobre Avenida Tavella y Río La Viña, cuando fue embestido por un taxista; desde entonces fue hospitalizado y hace pocas horas se informó su deceso.

El joven, en vida había decidido ser donante de órganos y hoy la familia cumplió su voluntad, en medio de su pesar y del dolor por la manera tan trágica de su deceso.

"Anoche nos comunicaron, estaba la decisión. Nosotros no sabíamos. Un chico de 28 años, lleno de vida, era carismático, no tenía adicciones, no tenía nada, era sano. Es un niño cien por ciento sano", relató una familia por Radio Salta.

La mujer dijo que ,cuando termine este difícil momento, se abocarán a buscar justicia. "Pedimos a los testigos que estuvieron en el accidente, sé que vio mucha gente, que no quede impune como muchos casos, yo lo único que sé que es un taxista y que estaba detenido. Hay muchas contradicciones, se habla de que cuando le quisieron hacerle el alcoholemia entro en coma, estaba ya con muerte cerebral cuando entró acá, necesitamos cámaras".

"Él no se merecía esto, para nosotros era un niño"