Irá preso después de pelearse con su hermana por el cargador

Los hechos sucedieron en Villa Mitre donde un hombre de 36 años atacó a su hermana después de pelearse con ella porque le sacó el cargador del celular.

La joven había sacado el cargador de su habitación, él fue a la habitación de ella y al no poder entrar empezó a golpear la puerta a patadas. Después agarró un cuchillo, la esperó, la agarró y le dijo: "Me tenés harto, te voy a reventar ya me tenés harto".

En un intento de desesperación y ayuda la madre de ambos intentó salvar a su hija de la actitud de su hermano. Él amenazó también a la madre y le dijo: "Y vos por defenderla te voy a matar, se van a ir al infierno las dos".

Finalmente, y al arribo del personal policial, el hombre detenido. El juez lo condenó a un año de prisión efectiva por ser autor del delito de amenazas con arma. Al ser reincidente deberá pasar sus días en la prisión como así también someterse a tratamiento por su adicción a las drogas.