Diputados: El Gobierno tendría los votos para avanzar con la suspensión de las PASO

En el comienzo formal este martes de las sesiones extraordinarias, el plenario de tres comisiones de la Cámara de Diputados definirá el destino de las elecciones PASO. El Gobierno propone su eliminación en el marco de una profunda reforma política que también suprime los fondos para los partidos.

Sin embargo, varios diputados libertarios consideran que alcanzar los 129 votos necesarios será difícil, por lo que, por ahora, aceptarían la suspensión como una solución provisional, con el apoyo de la oposición dialoguista.

El plenario de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda está citado para este martes a las 14. Un día después se convocará al plenario de Asuntos Constitucionales y Justicia para discutir el proyecto de Ficha Limpia, mientras que el jueves se celebrará la sesión en Diputados.

El Pro, la UCR, el MID y el bloque CREO son los principales aliados de La Libertad Avanza, aunque existen tensiones internas por estrategias y candidaturas electorales. A pesar de estas diferencias, todos comparten un enemigo común: el kirchnerismo, representado en el Congreso por Unión por la Patria (UxP).

Todas estas bancadas se inclinan por la suspensión de las primarias, dejando de lado el resto de la Reforma Política. La diputada radical Karina Banfi advirtió en sus redes sociales: "La transparencia del dinero en la política es esencial para la democracia. El proyecto de la eliminación de las PASO incorpora una reforma al financiamiento de campaña. Para que las elecciones sean más baratas y que le cuesten menos a la gente debemos tener más transparencia y fortalecer a la Cámara Nacional Electoral y sus capacidades de control. Los fondos públicos y los privados que se usan en campañas electorales deben ser trazables en todos las partes del proceso y estar bajo control"

Y la legisladora amplió: "En el caso de los fondos públicos, son los más trazables y cuando hay irregularidades son más fáciles de detectar. En cambio, con los fondos privados aparecen los intercambios, los sobornos y las extorsiones. En la causa 'cuadernos de la corrupción' se ve con claridad que la excusa que se usa para encubrir los intercambios ilegales son los aportes privados a las campañas. La penetración del narco y del crimen organizado en la política en toda la región se realiza a través del lavado de dinero en el sector privado. Por lo tanto, toda reforma al financiamiento de las campañas debe tener el foco del debate en los controles y la trazabilidad de los aportes. Ojo con pasar la motosierra en el lugar equivocado y que termine saliendo más caro".

La búsqueda de los votos

Los libertarios, que cuentan con 39 diputados nacionales, sumaron esta semana el apoyo del PRO. Mauricio Macri encomendó a sus bloques legislativos ir por la suspensión de las PASO, lo que le suma 37 voluntades más, si es que todos responden de manera vertical al pedido de Macri y del titular de la bancada, Cristian Ritondo.

Menem sabe que a pesar de tener una salida abrupta de las filas libertarias y de armar una bancada nueva en el Congreso, el diputado Oscar Zago y el MID lo acompañarán. Son tres votos más, ya que se suman Eduardo Falcone y María Cecilia Ibañez.

También contarán con los tres diputados del peronismo de Tucumán que responde al gobernador Osvaldo Jaldo; el bloque Independencia que preside Agustín Fernández; la diputada Paula Omodeo de Creo; Osvaldo Llancafilo del Movimiento Popular Neuquino; y por lo menos un voto de Por Santa Cruz, la fuerza del gobernador Claudio Vidal, a través del diputado José Luis Garrido. Está en duda qué hará su compañero de bancada, Sergio Acevedo.

Las bancadas de la UCR de Rodrigo de Loredo; Encuentro Federal, que lidera Miguel Pichetto; y los radicales críticos de Democracia para Siembre, que conduce Pablo Juliano, suman un total de 48 diputados. Son tres bloques que tiene posturas disímiles internas cada uno de ellos. El lunes habrá reuniones de bloque en diferentes horarios para definir una posición, pero los libertarios esperan sumar de allí cerca de 35 votos que acompañen la suspensión de las PASO. Ya se sabe que los radicales Martín Tetaz y Julio Cobos están a favor de las PASO, lo mismo que los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein, enrolados en Encuentro Federal.

Otro bloque que sumará votos al oficialismo es Innovación Federal, donde coinciden representantes de los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro. El misionero Carlos Fernández le recordó a TN que ellos junto a los diputados de Río Negro presentaron, en épocas del expresidente Alberto Fernández, un proyecto para eliminar las PASO. En principio sumarían cinco votos, y esperan una definición por parte de los tres diputados por Salta.

El ex UxP Roberto Mirabella, del flamante bloque Defendamos Santa Fe, anticipó en declaraciones periodísticas: "Voy a votar a favor de eliminar o suspender las elecciones primarias". Otros dos votos que sumarán los libertarios son los de Producción y Trabajo de San Juan, que responden al gobernador Marcelo Orrego, las diputadas Nancy Picón Martínez y María de los Ángeles Moreno. También, luego de restablecer relaciones con el oficialismo, acompañaría Lourdes Arrieta del monobloque Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal.

La Coalición Cívica que preside Juan Manuel López mantiene reuniones internas desde el viernes. Los seis diputados nacionales tienen claro que no acompañarán una eliminación de las PASO, pero, además, López, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Victoria Borrego, Mónica Frade y Paula Oliveto, presentaron en Diputados un proyecto para modificar las PASO y que no sean obligatorias. En este debate podrían inclinarse por la suspensión de las elecciones primarias para este año.

Aunque resta saber cuál será la postura de la bancada de UxP, que se reunirá este lunes a la tarde. La Libertad Avanza logrará los votos para eliminar las PASO, por lo menos en la Cámara de Diputados. Tras el plenario de comisiones de este martes y la sesión del próximo jueves, el debate se trasladará al Senado.

La postura de UxP

"No soy partidario de cambiar las normas electorales en un año electoral. Me parece que no corresponde, es una tradición en cualquier país del mundo. El año que se vota no se modifican las reglas para votar, por eso no estoy de acuerdo en derogar las PASO", le dijo a TN el diputado Eduardo Valdés. Ese argumento podría ser acompañado por una gran mayoría de la bancada de Germán Martínez.

Los diputados por el Chaco, encabezados por Juan Manuel Pedrini, presentaron un proyecto para suspender las PASO, y el sector del Frente Renovador que responde al exministro Sergio Massa también es partidario de la suspensión, aunque esperarán a la reunión de este lunes para definirse. La Cámpora, que lidera el diputado Máximo Kirchner, está en silencio, igual que los diputados que responden a los gobernadores de Catamarca y Santiago del Estero, dos provincias que anularon las PASO locales.

El porteño Valdés también sugirió: "Si no se trata el presupuesto, los diputados de UxP no debemos participar de las sesiones extraordinarias". El desafío del kirchnerismo es saber si tendrán una postura en común o habrá diferentes formas de interpretar las intenciones del oficialismo el día de la sesión.

También deberán definir su posición respecto al proyecto de Ficha Limpia, aunque desde UxP adelantaron que están en contra de la iniciativa.