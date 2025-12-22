Sáenz sobre el Presupuesto: "Con el déficit cero no se come, hay que buscar equilibrios"

Fue en una entrevista en Radio Mitre donde el gobernador Gustavo Sáenz, manifestó su preocupación por la posibilidad que el país se quede sin una ley de presupuesto nacional, analizando a su vez el escenario legislativo actual advirtiendo que, si bien el equilibrio fiscal es un objetivo necesario para bajar la inflación, no es suficiente para resolver las necesidades básicas de la población, instando por un término medio que genere confianza para las inversiones y el desarrollo.

Primeramente, Sáenz calificó como "lamentable" la falta de compromiso de algunos sectores y remarcó la importancia de contar con una hoja de ruta económica tras dos años de prórrogas presupuestarias que dificultan la gestión tanto a nivel nacional como provincial. “Me preocupa la situación de esta semana, que podamos quedarnos nuevamente sin presupuesto; algunos votan por deporte y hay que tener mayor responsabilidad y compromiso con la gente”, afirmó el mandatario.

En una de sus frases más fuertes, el gobernador tomó distancia del enfoque exclusivo en las cuentas públicas para recordar que la gestión debe dar respuestas humanas y sociales urgentes en las áreas de salud y seguridad. “Con el equilibrio fiscal y el déficit cero no se come, no se cura, no se resuelve la inseguridad, no se genera trabajo”, resaltó Sáenz, subrayando que es imperioso defender la estabilidad económica pero sin descuidar las tres políticas de Estado fundamentales que garantizan el bienestar ciudadano.

Respecto a lo sucedido en la Cámara Baja, donde sus legisladores acompañaron mayoritariamente al oficialismo, el salteño analizó la confusa votación del capítulo que pretendía derogar fondos para universidades y discapacidad, lo que terminó afectando otras partidas. “Esta picardía parlamentaria de hacer votar por capítulo ha dejado afuera la actualización de la Asignación Universal por Hijo y la tarifa de gas en zona fría”, explicó.

El mandatario también se refirió al conflicto por el financiamiento educativo y los beneficios por discapacidad, sugiriendo que ambas partes deben ceder para llegar a una solución que sea fiscalmente responsable pero que no desampare a los sectores vulnerables. “El Gobierno dice que le genera déficit fiscal; ¿puede haber una propuesta alternativa? Porque si se vota una ley que provoca desequilibrio y no se va a pagar, tampoco se benefician las universidades”, razonó Sáenz.

Finalmente, el gobernador hizo un llamado a la cordura política para evitar que el presupuesto se convierta en un problema de gestión para el propio Ejecutivo si sale de una forma que resulte inaplicable pues la meta, según su visión, debe ser lograr un presupuesto equilibrado que permita el funcionamiento del Estado sin asfixiar a las instituciones ni a las personas que dependen de la asistencia social.