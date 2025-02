"Estoy orgulloso de vos": Donald Trump elogió a Javier Milei

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió hoy a Javier Milei al iniciar su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada en Washington. Trump, tras ser presentado de manera solemne, se dirigió a la primera fila del evento, donde se encontraba Milei, y expresó: "Nuestro amigo de Argentina está aquí", aludiendo al mandatario argentino.

Mientras sonaban los acordes de "God Bless the USA" de Lee Greenwood, Trump, que se encontraba tras el atril, saludó a los presentes, incluido Milei, con un gesto de pulgar arriba. La ovación fue inmediata cuando Trump mencionó a Andrzej Duda, presidente de Polonia, quien también se encontraba en la sala, añadiendo: "También está nuestro amigo de Polonia".

A lo largo de su intervención, Trump destacó las políticas económicas de Milei, particularmente sus esfuerzos por reducir la inflación en Argentina. "Estoy orgulloso de vos", dijo Trump, refiriéndose al trabajo de Milei. "Sé que lo estás haciendo fantástico. Hacer Argentina Grande Otra Vez", agregó, haciendo un guiño al lema que popularizó en su campaña presidencial en Estados Unidos, "Make America Great Again" (MAGA).

En un momento de su intervención, Trump también hizo una broma acerca de la situación económica de Argentina, señalando que "Argentina es un país hermoso, pero sí que tenía inflación... La inflación lo hacía menos hermoso, chico", en un tono jocoso que provocó risas entre los asistentes.

La cumbre de la CPAC tuvo su cierre este sábado en Washington, donde antes del mandatario estadounidense habló Javier Milei, quien también tuvo palabras elogiosas para el líder republicano y ratificó la alianza con Estados Unidos.

Javier Milei habló en la cumbre de la CPAC

En su discurso de poco más de media hora, Milei dijo que estaría dispuesto a celebrar un acuerdo comercial con la administración Trump, aunque dijo que el obstáculo es el Mercosur.

"Argentina quiere ser el primer país del mundo en sumarse a este acuerdo de reciprocidad que pide la administración Trump en materia comercial, aseguró el presidente cuando cerraba su presentación en la CPAC.

Y remató: "De hecho, si no estuviéramos restringidos por el Mercosur, Argentina estaría trabajando en un nuevo acuerdo de comercio con Estados Unidos".

Milei hizo un discurso de casi treinta minutos, aplaudido por el público conservador cuando cuestiona la acción política del Estado o elogiaba la gestión de Trump y su principal asesor en la Casa Blanca, Elon Musk.

En las primeras filas del Centro de Convenciones del hotel Gaylord de Maryland se ubicaron Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Amalia "Yuyito" González -pareja del mandatario-, Gerardo Werthein -canciller-, Luis Caputo -ministro de Economía-, Manuel Adorni- portavoz- y el asesor Santiago Caputo.

El guiño de Milei a Trump respecto a su estrategia comercial para contener a China, se repitió cuando cuestionó la agenda doméstica de Sudáfrica, que organiza el G20, y apoyó a Elon Musk en sus cuestionamientos al establishment alemán que enfrenta a una coalición de partidos conservadores que puedan ganar mañana las elecciones generales.

En este contexto, y haciendo referencia a los Estados Unidos, Milei señaló: "Esto incluye a los partidos políticos tradicionales, que sin importar su color, coinciden en la tesis fundamental que más estado siempre es mejor. En Argentina teníamos un sistema político compuesto por unas 50 sombras de socialismo. En EEUU, existía la ilusión de bipartidismo con un partido demócrata que marcaba la agenda y un partido republicano incapaz de enfrentarlo hasta la llegada de Donald Trump".

Y agregó: "La tarea que tenemos por delante no es para políticos tradicionales que han vivido toda su vida del sistema. Es para gente que no le debe nada a nadie, que no está comprometida por los vicios del sistema y que cree que es más importante el cambio que el poder por el poder mismo", dijo citando a Trump y a sí mismo.