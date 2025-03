Enfermera denuncia acoso laboral y abuso de poder: "Si te querés matar, matate"

Un terrible caso de acoso laboral y abuso de poder se conoció en estas últimas horas, luego de que una enfermera, que ingresó en tiempo de Pandemia, decidiera exponer a la jefa del Programa de Enfermería del Hospital del Carmen, de Metán.

Nadie me escuchó, hasta que decidí hacer pública mi situación

La profesional, que denuncia el hecho aseguró que denunció a esta mujer por una serie de hechos que van desde el hostigamiento laboral hasta la discriminación, pasando por un trato despiadado y negligente que perjudica gravemente su salud mental y su carrera.

Según la versión de la víctima, el calvario comenzó en 2021, cuando su contrato COVID fue activado y comenzó a trabajar bajo la supervisión de la acusada. En palabras de la enfermera afectada: "Mi jefa me dijo, 'Entraron por acomodo, se los voy a hacer cuesta arriba', y cumplió su amenaza hasta el día de hoy". A partir de ese momento, la enfermera fue víctima de constantes ataques, tanto verbales como profesionales, que la colocaron en una situación de extrema vulnerabilidad.

El maltrato, que según dijo, incluyó burlas y amenazas, alcanzó su punto máximo cuando la enfermera fue excluida de los puestos a planta transitoria. En una resolución que la dejó fuera del sistema, la jefa de enfermería no solo le negó el acceso a un puesto estable, sino que, con ironía, le dijo que debía ‘agradecer’ que al menos seguía con su contrato; un contrato con condiciones que la dejaban en una situación económica precaria, y que podría ser rescindido en cualquier momento, sin aviso previo.

La trabajadora de la salud relató en detalle los abusos que sufrió, mencionando cómo en diversas ocasiones la dejaron trabajando sola en la sala de emergencias, sin apoyo y sin el reconocimiento que merecía. "Me dejaban sola en emergencia, sin nadie que me ayudara. Nadie me dio una mano", confesó.

En la misma línea, reveló que, en reiteradas ocasiones, tuvo que rogar para que le otorgaran la guardia, una situación que agravaba su agotamiento físico y emocional. "Pedí audiencia con la gerente, me dijo que revisaría los diagramas, pero nunca tuve respuesta", lamentó.

Los abusos escalaron en violencia "Si te querés matar, matate"

La enfermera denunció un episodio en el que la responsable del área le dijo de manera cruel: "Si te querés matar, matate". A raíz de estos hechos, la víctima grabó conversaciones y guardó pruebas, conscientes de las mentiras y tergiversaciones de su jefa. "Nunca quise agredirla, solo reclamé lo que me correspondía. Fui a hablar con ella y me acusó de patear la puerta, lo cual no es cierto. Jamás fui a golpearla, solo quería que me escuchara", aclaró la enfermera.

Otros compañeros han sido maltratados pero tienen miedo de hablar

Relató cómo su superiora constantemente cuestionaba su apariencia, incluyendo sus tatuajes, y cómo esta actitud también se reflejaba en su trato con los médicos. "Vi cómo trataba a los médicos, cómo se creía superior a todos. Se jactaba de su cargo, que obtuvo a dedo, porque para ese puesto se requiere ser licenciada, y ella solo es enfermera profesional", explicó la denunciante.

En medio de este contexto de abusos, la enfermera también tuvo que enfrentarse a la indiferencia y desdén de otros compañeros y superiores. "No me dejaron hablar, no me dieron espacio para que expresara mi malestar. Nadie me escuchó, hasta que decidí hacer pública mi situación", comentó.

Reveló que otros trabajadores también han sufrido el mismo trato por parte de la acusad "No me arrepiento de haber presentado la exposición policial en 2021 por maltrato y discriminación. Otros compañeros también han sido maltratados, pero tienen miedo de hablar", sostuvo la víctima.

Finalmente dijo por Expresión del Sur "Ya no sé qué más hacer, me siento acorralada, no encuentro solución a lo que me está pasando. Esto no es vida", expresó entre lágrimas.