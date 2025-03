Necesitaba hacerse un estudio, no tenía plata y ganó $12 millones en el bingo de GYT

Dicen que las “señales” existen y este salteño lo pudo comprobar cuando tuvo la dicha, la suerte y la fortuna que el azar lo hizo merecedor de un jugoso premio millonario al ganar un bingo que se sorteó este fin de semana, llegando en el mejor momento posible.

Es que Ricardo, como se llama el protagonista de esta historia, necesitaba hacerse estudios por una situación de salud que está atravesando, no contando con el dinero para costear los mismos. Ahora, el azar decidió que iba a tener ese dinero, cuando lo hizo ganador de una suma millonaria.

“Estoy más tranquilo por mi situación, había comenzado hace dos meses una situación ‘jodida’ de salud, de los riñones, pensé ‘por algún lado tengo que salir’”, comentó este vecino de Embarcación, en diálogo con el medio UVC Canal 10, mencionando que fue una vendedora que le ofreció el bingo de Gimnasia y Tiro, prometiéndole que le iba a traer suerte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta)

“Siempre lo juego, (este domingo) me había olvidado de jugarlo, a la noche me pregunté si ya había sido el sorteo, al rato vi todos los mensajes” que lo felicitaban, recordó sobre cómo se enteró que ganó uno de los premios, el de $12.000.000.

Lo hizo con el cartón 12.011, el cual eligió fijándose que el número no fuera tan alto. “Me llamó la vendedora, me dio la noticia, luego mi sobrina, mi cuñada, todos me mandaron mensajes, yo no tenía noción, me había olvidado de jugarlo”, agregó sobre este feliz momento.

Ricardo, empleado municipal del sector de Obras Públicas, dijo que ahora ese dinero le viene bien para hacerse todos los controles médicos. “Para algo más va a alcanzar”, se mostró esperanzado, sin dejar de mencionar la alegría que suscitó esta noticia en su familia. “En casa están todos contentos, es la primera vez que gano, no se me daba, ahora con más razón voy a seguir comprando el bingo”, prometió.

“¡Se dio! ¡La suerte está!”