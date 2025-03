Golpearon y asaltaron a su hijo adolescente, busca testigos

En la jornada del lunes exponíamos el caso de una jovencita que fue asaltada a punta de pistola por dos sujetos que se llevaron su celular, en la intersección de Corrientes e Ituzaingó pero una madre decidió hacer pública la situación que vivió su hijo también en la misma zona en mano de tres delincuentes y busca información.

Claudia Galindo, vecina de Villa Soledad, busca por estas horas imágenes o testigos del asalto que sufrió su hijo en manos de tres sujetos en la intersección de calle La Rioja y Santa Fe.

"Es lamentable, estamos expuestos, se ve mucha violencia. Estamos inseguros en el barrio V° Soledad. Vivo hace 15 años y cambió muchísimo. Pedimos seguridad", manifestó.

En busca de información sobre el hecho, agradece que hoy su hijo esté bien. "Gracias a Dios fue con suerte, pero te pones a pensar en frío, ¿qué hubiese pasado? Veo las cámaras, ver que le están pegando a tu hijo, es jodido y quién te ayuda porque esta gente anda como si nada. La policía sabe porque ellos dicen son 'estos' pero no pasa nada, quien te resguarda. No hay nadie que se haba cargo en realidad".

Tras agredirlo y llevarse su zapatillas le hicieron puntos en el labio superior. "Más que todo el susto y bueno, al verse desamparado. A mi también me ha ocurrido momentos en que me han robado, hace poco entraron a mi casa, y mi reacción fue salir y buscar lo mio, te sentís violada como si cualquiera puede entrar a tu domicilio. Me canso de llamar a la policía".