Un nene santiagueño pasó de la alegría a la tristeza: el Pity Martínez Le firmó una camiseta de River pero se la robaron

La usuaria de Facebook Fernanda Gorostiaga relató la lamentable situación que vivieron el martes junto a su pequeño hijo, en medio del tumulto por la llegada de River Plate a Santiago del Estero, para la disputa de la Copa Argentina ante Ciudad Bolívar en el Estadio Único "Madre de Ciudades".

Ella y su niño, llamado Tadeo, fueron a recibir al plantel y él tuvo la dicha de que uno de los jugadores le firmara la camiseta.

Desbordado de felicidad, el pequeño le estaba mostrando la casaca autografiada a su mamá, cuando un delincuente se la arrebató de las manos y desapareció entre la multitud.

A través de la mencionada red social, su madre relató lo ocurrido y ruega a quien la tomó, que la devuelva. "No te das una idea cómo llora mi hijo", lamentó Fernanda.

En una captura de pantalla que compartió, donde cuenta con detalles lo sucedido -junto a una imagen de Tadeo-, la mamá relata: "Este es mi hijo. Hoy salió de la escuela con la ilusión de conocer aunque sea de lejos a sus ídolos. Entre tanta gente, logré que estuviera cerca de las vallas para que su jugador favorito pueda firmarle la camiseta, y lo logré, el ’Pity’ Martínez le firmó. Llorando de la alegría, me la estaba mostrando hasta que un chico, que no pudimos ver quién era, se la quitó de las manos y no la pudimos recuperar".

Por último, cuenta: "Tadeo está llorando y me dice ’mamá, ¿por qué la gente es así? Si yo lo único que quería es que me firme la camiseta él’.

"¿Cómo hago ahora? Le pido de todo corazón, al que la agarró, que se la devuelva. Me rompe el alma verlo llorar de esa manera", concluyó. /Nuevo Diario