Salta Basket ganó en Santa Fe y obtuvo el pasaporte a cuartos de final

Salta Basket logró una histórica victoria en Santa Fe ante Centenario por 73-65, sellando su clasificación a los cuartos de final de la Conferencia Norte de La Liga Argentina, la segunda división del básquet nacional.

El equipo salteño cerró la serie 2-0 tras imponerse nuevamente como visitante, luego de haber ganado el primer partido en Salta. En la siguiente instancia, Los Infernales se enfrentarán a Independiente de Santiago del Estero, que también barrió su serie 2-0 ante Rivadavia de Mendoza.

El encuentro comenzó parejo, con ambos equipos igualados 17-17 al final del primer cuarto. Sin embargo, Salta Basket fue encontrando su mejor versión a medida que avanzaba el juego. En el tercer cuarto, con un gran nivel de Facundo Pereyra, Los Infernales lograron abrir una ventaja de siete puntos y tomaron el control de las acciones tanto en defensa como en ataque.

A pesar de la presión de jugar como local, Centenario no se rindió. El partido se convirtió en un ida y vuelta, con los locales liderados por Gaspar Ruiz y Federico De Miguel, mientras que Salta encontró en Facundo Gago una pieza clave para manejar los tiempos del juego. El marcador llegó empatado a 45 al final del tercer cuarto.

El último parcial fue infartante. Con ambos equipos empatados a 50 puntos, Salta Basket mostró una concentración total, destacándose Pereyra con su mano caliente, Gago con su experiencia y Diego Peralta, quien, tras no haber jugado en el primer partido de la serie, demostró su nivel y aportó significativamente.

Con un parcial de 21-13 en los últimos diez minutos, Salta Basket selló la victoria y logró su pase a los cuartos de final, donde enfrentará a Independiente de Santiago del Estero.

Síntesis

Centenario (65): Jonatán Basualdo (10), Gaspar Ruiz (15), Federico De Miguel (25), Juan Menna (3) y Nicolás Giménez (4) FI. Pedro Emilio (3), Paulo Feder Ponce (0), Jeremías Giambroni (-), Francisco Soria (-), Nicolás Boixader (0) y Farid Celador (10). DT: Fernando Aguilar.

Salta Basket (73): Facundo Gago (15), Facundo Binda (5), Ezequiel Martínez (9), Tomás Pereyra (19) y Francisco Quiroga (2) FI. Christian Schoppler (9), Joaquín Raffaelli (0), Valentín Villalobos (-), Diego Peralta (10) y Maxi Torino (4). DT: Ricardo De Cecco.