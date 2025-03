Alfredo Olmedo planteó la posibilidad de la vuelta de Ahora Patria en esta elección

El ex diputado nacional, Alfredo Olmedo fue entrevistado en El10TV en dónde fue consultado por una posible participación suya en las elecciones. Aunque no descartó que su nombre pueda volver a ocupar un lugar en las listas sí sostuvo: "Estoy en la duda de si es La Libertad Avanza o Ahora Patria porque no voy a permitir que lo estafen al presidente".

"Estoy en duda", se limitó a responder cuando fue consultado por su participación en los comicios. Aunque minutos más tarde admitió que le gustaría ser candidato a gobernador para el 2027 e insistió "el olmedismo siempre fue claro, puro, nosotros somos distintos a todos, literal a todos".

En este sentido apuntó: "No hace falta una alianza entre Ahora Patria y La Libertad Avanza en Salta, ¿para qué?".

Se espera que en los próximos días, La Libertad Avanza defina su postura oficial, en el mientras el debate sigue abierto y la decisión podría poner a Ahora Patria en las próximas elecciones.