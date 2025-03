Dos vecinos fueron atacados por perros pitbull en el barrio Santa Cecilia

Cerca de las 22 horas, perros pitbull atacaron al menos a dos personas en el barrio Santa Cecilia, ubicado en la zona sudeste de la ciudad.

Una de las víctimas, según Norte Noticias Salta, fue un motociclista, quien fue mordido en la pierna por el animal mientras circulaba por la calle. "Me duele un montón. Me dirigía a mi casa en barrio, iba doblando y me agarró el perro", declaró la víctima.

Pero no fue el único hecho. Otra mujer también fue atacada, y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital. "La señora pasaba y el perro vino con todo. Le arrancó un pedazo de pierna", contó una vecina preocupada.

Personal policial de la Comisaría Segunda intervino en el lugar y confirmó los ataques. "Son dos personas con mordeduras de perros, ya hicimos la consulta judicial", informó un oficial, indicando que se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes.