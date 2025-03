¿ChatGPT puede reemplazar a un psicólogo? La opinión de una profesional

El influencer argentino Tomás Mazza generó revuelo en redes sociales al contarle al youtuber René ZZ que usa ChatGPT como si fuera un psicólogo. Sus declaraciones abrieron un debate sobre los límites de la inteligencia artificial en la salud mental y la responsabilidad de los creadores de contenido al recomendar su uso.

"La transferencia con un terapeuta implica confianza y sensibilidad, algo que una máquina no puede ofrecer”

En diálogo con Informate Salta, la psicóloga Lic. Cynthia Molinari advirtió sobre los riesgos de reemplazar la terapia profesional con respuestas generadas por una IA. “Cuando uno va a elegir con qué persona hacerse tratar determinada dolencia, hay que elegir muy bien. La transferencia con un terapeuta implica confianza y sensibilidad, algo que una máquina no puede ofrecer”, explicó.

Si bien algunos argumentan que la IA puede brindar compañía en momentos de soledad o ansiedad, Molinari insistió en que no es una solución real. “Si cada vez que tengo una dificultad recurro a ChatGPT, me estoy equivocando. No puedo ir a la verdulería a buscar un medicamento”. También recalcó que en casos de emergencia se pueden recurrir a líneas telefónicas, como el 911, donde una persona preparada se encuentra del otro lado del teléfono.

Para ilustrar los dilemas éticos y emocionales de la relación entre humanos e inteligencia artificial, la especialista recomendó la película "Her", donde un hombre se enamora de un sistema operativo con voz femenina.

"Es fundamental que los influencers y creadores de contenido sean conscientes del impacto que pueden generar sus mensajes en quienes los siguen"

Por último, la licenciada destacó la importancia de fomentar la educación digital y la responsabilidad en el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial. "No se trata de demonizar la tecnología, sino de comprender sus límites y alcances. La salud mental requiere un abordaje serio y profesional, y es fundamental que los influencers y creadores de contenido sean conscientes del impacto que pueden generar sus mensajes en quienes los siguen", concluyó.