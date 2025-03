Le intentaron robar la moto e hizo justicia por mano propia: "Lo agarré a las piñas"

Pasadas las 10 de la mañana, un hombre casi mata a golpes de puños a otro que habría intentado robarle la motocicleta, en inmediaciones al puente de barrio Ceferino, en el macrocentro de la ciudad.

Según explicó, decidió hacer justicia por mano propia hartos de los robos. "Me robó un pipero, me pateó la moto, casi choqué, hice justicia por mano propia, lo agarré a las piñas, ellos siempre te van a robar y vos no le podés hacer nada, ahora la policía me quiere llevar detenido a mí", declaró el hombre a TodoSaltaNoticias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta)

Por su parte, vecinos del barrio Ceferino manifestaron su preocupación por la inseguridad constante en la zona. "Todos los días nos roban, en la calle, en la casa, en la plaza de Ceferino", expresó uno de ellos, quien agregó que las denuncias realizadas ante las autoridades no tienen resultados.

La policía se encuentra investigando el hecho para determinar que ocurrió.