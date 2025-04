Video: Franco Colapinto debutó como actor y es furor en las redes sociales

En medio de las especulaciones por su puesto en la Fórmula 1, Franco Colapinto protagonizó una publicidad de la marca de ropa, siendo su debut como actor. El corto, donde el pilarense es detenido por conducir a alta velocidad, fue furor en las redes sociales.

“Me llevaron preso por primera vez… Maneje muy rápido en Monza me hicieron un par de multas y me dejaron sin puntos en la licencia, no manejo nunca más“, escribió Colapinto en su cuenta de X, junto al video de la publicidad.

En las imágenes, el argentino recorre un trayecto en un Mustang Shelby, antes de ser detenido por un efectivo.

Entre los comentarios del posteo se destacó el mensaje de Emmanuel Ginobili, 4 veces campeón de la NBA y medallista olímpico de oro en Atenas 2004, quien comentó: “Excelente“, junto a dos emojis de aplausos.