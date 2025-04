Le chocaron el auto y se dieron a la fuga: los daños costarían más de un millón de pesos

El domingo por la tarde, el auto de Jimena fue chocado por otro vehículo que, tras el impacto, se dio a la fuga.

El incidente ocurrió en la calle Arenales al 100, y aunque la víctima no pudo identificar al responsable, tiene algunos indicios que podrían ayudar a esclarecer lo sucedido.

A traves de Multivisión Federal, Jimena comentó: “Una vecina me avisó que me habían chocado el auto. Los únicos datos que tengo son una foto tomada por las cámaras de seguridad, donde se ve el modelo del auto: un Volkswagen Up blanco. El vehículo me arrastró el mio unos metros y quedó a mitad de calle. El daño es significativo, y el presupuesto de reparación es bastante alto”, relató Jimena.

A pesar de su frustración, se mostró comprensiva con la posibilidad de que el responsable del choque haya actuado bajo la influencia de sustancias. "Quizás no quiero meter a los vecinos en problemas, pero esto lo tengo que pagar yo, con mi bolsillo, y eso es lo que más me duele. Es probable que la persona haya consumido algo o estuviera ebria para hacer lo que hizo y luego darse a la fuga", expresó.

Tras el incidente, Jimena recurrió a las redes sociales para pedir ayuda. Varias personas comentaron haber visto un auto similar circulando a gran velocidad por la rotonda de Tres Cerritos, y algunos incluso mencionaron que el vehículo tenía la patente casi fuera de lugar.

“El arreglo es de entre un millón y un millón y medio de pesos, lo cual es muchísimo. Este es un auto con el que me muevo todos los días y, con los daños, no lo puedo usar”, lamentó Jimena, quien espera poder resolver esta situación a pesar de la difícil situación económica que representa.