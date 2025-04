Tartagal: Sáenz inauguró obras destinadas a impulsar el desarrollo urbanístico del barrio Provincias Unidas

En barrio Provincias Unidas fueron inauguradas obras de pavimento, plaza, redes de agua, cloacas, conexiones domiciliarias y cordón cuneta en el marco del Plan integral de urbanización que lleva adelante el Gobierno de la Provincia junto a la Municipalidad de Tartagal. El mismo está destinado a responder a las demandas de sectores históricamente postergados y a cambiar la realidad de cientos de familias.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz acompañado por el intendente Franco Hernández Berni, funcionarios provinciales y municipales, legisladores, estudiantes y docentes.

Estas obras no sólo facilitan la circulación, sino que también mejoran los accesos a la Escuela N° 4665 Jesús de la Divina Misericordia y al Complejo Deportivo Municipal, dos espacios fundamentales para la educación y el desarrollo comunitario. Este avance significa conectividad, también dignidad para los vecinos de Provincias Unidas y Belén, de zona sur de la ciudad que por décadas convivieron con el barro y el polvo.

A los tartagalenses el gobernador aseguró que “seguirá trabajando priorizando obras sobre todo para aquellos que fueron olvidados durante mucho tiempo. Yo no me he olvidado nunca de Tartagal y no me olvido, voy a venir todas las veces que sea necesario, para seguir inaugurando obras en beneficio de la gente”.

En su discurso Sáenz también se refirió a las obras públicas que se vienen ejecutando en todos los rincones de la provincia, con criterio federal. “Quedan muchas cosas por hacer, pero lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir siendo un Estado presente, por los niños, por la gente, con obras que trascienden y que queden en la memoria, seguiremos cumpliendo con los tartagalenses, con el departamento San Martín y con los salteños”, concluyó.

El intendente Berni agradeció nuevamente al Gobernador por el trabajo en equipo por el bienestar de los vecinos. “Nos pedían distintas obras de suma necesidad: pavimento, iluminación, red de agua y cloaca para poder vivir mejor y hoy es un hecho”.

“Se hizo una gran tarea con un importante plan de trabajo, esto significa dignidad y progreso para todos”, finalizó Berni.

La directora del nivel primario de la Escuela Divina Misericordia, Verónica Plasencia agradeció por las obras inauguradas que brindarán mayor seguridad a los estudiantes, docentes y vecinos que día a día recorren este lugar. “Gracias por estar presente y por escuchar nuestras necesidades y por seguir aportando a nuestra sociedad, sigamos trabajando juntos por nuestros niños”.

Para finalizar los alumnos Alan, Joel y Miguel de nivel primario de la Escuela 4665 recitaron una poesía en honor al crecimiento de Tartagal y en agradecimiento al gobernador por todo lo que está haciendo por su comunidad educativa.

Luego de los discursos, Sáenz ingresó a la escuela Divina Misericordia, saludó a los docentes e hizo entrega de manuales y kits escolares a los alumnos que asisten al establecimiento. “Para este gobernador los privilegiados siempre van a ser los niños”, expresó.

Los trabajos

La obra de pavimento, cordón cuneta, agua, cloacas y conexiones domiciliarias es considerada una obra histórica ya que pone fin a más de 30 años de postergación, solucionando problemas de conexión, condiciones de higiene y habitabilidad a cientos de familias de la zona sur de la ciudad.

Se pavimentaron 9 cuadras, en total 4.050 metros cuadrados de hormigón simple, se realizó el recambio de 650 metros lineales de redes de agua y cloacas y se ejecutaron 75 conexiones domiciliarias. También se llevó a cabo la puesta en valor de Plazoleta y espacios verdes y el alumbrado público con la colocación de 20 artefactos LED.

Del acto también participó el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho; intendente de Mosconi, Ana Guerrero Palma; de Aguaray, Guillermo Alemán; directivos y alumnos de la Escuela Divina Misericordia; funcionarios provinciales; municipales y comunidad de la zona.