Alumnas se pelearon en una plaza y quedaron fuera del colegio: "Estaba repitiendo por tercera vez"

Un lamentable hecho de violencia escolar ocurrió en las últimas horas a la salida de la Escuela de Comercio Martin Miguel de Güemes.

Dos alumnas se enfrentaron en la plaza San Martín, mientras el resto arengaba y grababa el hecho. Si bien el video muestra dos jovencitas, se pudo conocer que son 6 las alumnas que quedaron fuera del colegio.

No traigan ondas ni nada en cualquier momento pasa la policía y revisa

UVC Canal 10 dialogó con la Directora de la Institución, Lorena Lugone, quien explicó lo sucedido y la condición de las alumnas en la institución, que le permitió dejarlas fuera.

"Antes de ayer recibimos el video de alumnas que se pelearon en la plaza, con el uniforme, también con ropa de Educación física, que también es uniforme. Venimos hablando todo los días acerca del comportamiento, hay normas que cumplir dentro de la institución, son institución desde que salen hasta que llegan a su domicilio, más aún si llevan el uniforme, deben saber comportarse y que es mi responsabilidad como Directora lo que ellos hagan cuando salen de la Escuela hasta que llegan a su casa".

Respecto a la alumnas que fueron sacadas de la institución, explicó que condición tenían para pertenecer a la misma. "Se las identificó por el video, estas niñas están repitiendo, es más hay niñas que es el tercer año que repiten primer año y así que lo que se hizo fue llamar a los padres, entregarle el legajo, porque no fue expulsión ni pase, porque ellas estaban bajo un acta de compromiso, de condición, debían cumplir con lo pactado, comportarse y no lo hicieron así que se retiraron de la Institución con su legajo".

La docente firme en su decisión y teniendo en cuenta la oportunidad que se les dio a las alumnas por encima de otros alumnos que no pudieron acceder a la institución contó que cada día en su rol recorre las aulas recordándoles que "es una institución a la que venimos a estudiar, a formarnos, tenemos tiempo para divertirnos sanamente, no van a hacer lo que ellos quieran".

Consultada por la respuesta de los padres de las alumnas en cuestión al enterarse de que estaban fuera de la Institución aseguró "Fueron buscar los legajos y se retiraron, ellos saben perfectamente lo que hicieron sus niñas. Son 6, algunas de ellas vienen peleando desde el año pasado, entonces, cuando empezamos este año le aclaré 'no quiero que vuelva a ocurrir' y no cumplieron, así será con todos los alumnos que tengan algún acto de mal comportamiento, no deben llevar nada en las mochilas ni si quiera hondas, ya que la policía en cualquier momento puede pasar y revisar, estamos trabajando en conjunto. Si hay un acto tienen consecuencia"

Además llamó a la reflexión a las mujeres que son las que están generando estos hechos tan violentos "Todos los días 'que me miró mal, que me rozó y estoy todos los días para escuchar y hacer actas para evitar a este tipo de inconvenientes".

Agregó la colaboración de la policía en cada jornada, tanto al ingreso y al egreso para evitar conflictos o situaciones de riesgo.