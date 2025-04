Saavedra del IMAC: humanitarios pero no tanto

Fernando Saavedra, presidente de la RED IMAC, en entrevista con Infinito FM dijo que resolvieron volver prestar servicios a afiliados al IPS, que habían cortado de manera unilateral, por “razones humanitarias”, por encima de las cuestiones económicas y deudas que dijo se tienen con ellos. Sin embargo al momento de referirse al PAMI, la obra social de los Jubilados y Pensionados, dijo que no les interesa porque pagan poco.

Saavedra, presidente de esta empresa de salud, dijo que el IMAC (Instituto Médico de Alta Complejidad) sostiene a 500 empleados en toda la provincia y que son el Centro Oncológico más importante de Salta.

La semana pasada, y sin previo aviso, el IMAC dejó de un día para otro a muchos afiliados al IPS sin la posibilidad de seguir sus tratamientos, o debiendo salir a buscar otra clínica ante cirugías programadas, por el corte de servicios.

Esta decisión “unilateral” se fundamentaba en cuestiones económicas, aunque un par de días después resolvieron reanudar la prestación por “razones humanitarias y por pedido de los afiliados”, diciendo que las cuestiones administrativas iban a seguir su curso.



“Esto afecta y mucho la parte médica, es decir, nosotros velamos por la salud de los pacientes porque como no había un acuerdo con el IPS, nosotros estamos reclamando que se nos pague lo que corresponde en forma justa por la prestación médica de calidad que nosotros ofrecemos. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de ir al corte, porque habíamos agotado todos tipo de conversación y además se generó un rumor que era de público conocimiento de que salgan a decir cosas que no correspondían…”, en referencia a supuestos cobros por sobre prestaciones, según dijo el propio interventor del IPS. “Si yo tengo una empresa y por cuestiones económicas la tengo que cerrar, yo tengo un problema que es con mis empleados y con la gente que atiendo”.

Hasta ahí todo bien, o más o menos bien en sus explicaciones, aunque luego ante la pregunta del periodista por el crecimiento en la nómina de afiliados al PAMI en Metán que pasaban a depender del IMAC (lo que fue dado a conocer en el mismo Senado de la provincia), donde compraron una clínica privada, dijo que: “Hubo de alguna manera un traspaso de afiliados del PAMI a la atención de las clínicas en este último período… pero el IMAC no atiende PAMI. Nunca atendimos PAMI y no estamos interesados en atender PAMI en el IMAC. Porque los valores que paga PAMI por la exigencia que nos daba PAMI y por la coima que nos pedía PAMI decidimos no atender”.

En definitiva, quedó claro que las razones humanitarias solo dependen de si la paga es buena, pero la de los viejitos del PAMI no les interesa.

Quedó picando, y no hubo repregunta del periodista por el tema de las coimas que supuestamente dijo le pedían del PAMI, y habrá que ver si Saavedra decide en algún momento ampliar sobre ese tema, si tiene pruebas y si como debiera hacerlo, recurrirá a la justicia en un caso como este.