El sueldo no alcanza: Los salteños también buscan hasta dos y tres trabajos para subsistir

Una realidad de la cual los salteños no escapan: Tener un solo trabajo no está rindiendo al bolsillo pues, los magros y bajos salarios que se cobran a fin de mes no están ayudando a la subsistencia, al mantenimiento del hogar ni tampoco a poder concretar metas. Esto lleva a un nuevo fenómeno: la búsqueda de uno o más empleos.

Así lo comentó el economista social, Jorge Paz, respecto a una realidad que también pasa en nuestra provincia. "Es un tema de agenda, en Salta y Argentina, ¿alcanza con un trabajo? Ni con dos ni con tres, diría yo, porque las cifras de quienes tienen multiempleo también están declarando que están buscando otro más", comentó por FM Aries.

Según Paz, este fenómeno es novedoso y marca la realidad que se atraviesa. "Hay una cantidad de trabajadores ocupados que, a lo largo del tiempo, ha buscado un segundo trabajo, pero este indicador ahora está aumentando, las últimas mediciones en los centros urbanos de Argentina muestran este fenómeno", indicó.

"Es un síntoma de la realidad, hay personas con varios empleos y siguen buscando, muestra la realidad económica y social"

Otra arista que el economista puntualizó es la problemática de empleo informal, pues solo el 30% afirma trabajar en la formalidad. "Este no es un problema del hoy, pero nos está diciendo que solo el 30% se va a jubilar, porque hay un 70% que no está pudiendo aportar al sistema y los problemas ya los vemos con la situación de los jubilados, por ejemplo.

Todo esto lleva a que, cuestiones como los aportes, queden en segunda instancia, pues la necesidad de ingresos, de la subsistencia inmediata, hagan que esas cosa "sean problemas de viejos, eso quedó para un 'después lo resuelvo', los chicos hoy buscan las soluciones inmediatas y preocupan las respuestas inmediatas que dan los adultos, como las carreras cortas que dan las universidades", concluyó.