Sin paro de colectivo: "La gente se está enterando a última hora"

Ayer alrededor de la medianoche se confirmó que los colectivos funcionarían con normalidad en las calles de Salta, por lo que muchos salteños debieron modificar sus planes.

Si bien las calles se vieron con movimiento de transeúntes, los colectivos que circularon lo hicieron con menos caudal de personas.

Una de las vecinas comentó que se enteró del no paro por internet, gracias a la red social Facebook, pero advirtió que en caso de no haber colectivo no debía ir a trabajar.

Otra señora que dijo ser cuidadora de adulto mayor, comentó que de haber paro igualmente debía ir a trabajar. Consultada por El Once Tv de como se enteró de la noticia, dijo que consultó a un colectivero quien le dijo que seguían en reunión pero que podría ser normal: “Nos enteramos casi a las 00 hs.”.

“Si o si necesitamos trabajar, a la persona la dignifica el trabajo”.

Otra mujer que se dedica al rubro gastronómico, contó que en caso de paro su jefa la iba a pasar a buscar, pero que al levantarse se enteró de la normal circulación del transporte público.

“Tomé el colectivo, venía vacío, la gente se está enterando a última hora, así que van a llegar tarde al trabajo”.

También agregó que se vio en las calles muy pocos alumnos de colegios, pero que la medida de reclamo se podía entender: “Nos perjudica a varios, pero a veces la gente pide estos aumentos porque hace falta y la economía como vamos, vamos mal. Esta todo carísimo”.

Por otro lado, un hombre que esperaba el colectivo dijo que la medida afectaba mucho a los trabajadores que necesitan trasladarse.

En el caso de un empleado público, dijo que en caso de no haber colectivos tenían justificada la inasistencia o llegada tarde al trabajo, pero que hasta último momento estuvo pendiente de las publicaciones informativas.