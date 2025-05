Trabajo en negro, la principal consulta de los salteños tras la reforma laboral

Pasó mucho tiempo desde que era tema de interés, de debate y de análisis en la cotidianeidad argentina, pero la Reforma Laboral que impulsó el Gobierno de la Nación sigue dando qué hablar, con muchas consultas de los salteños desde su vigencia, enfocadas a la cuestión del trabajo en negro.

Así lo comentó el doctor Ramiro Peralta, abogado laboralista, comentando sobre cuáles son aquellas inquietudes que acaparan las consultas que los salteños realizan para saber de su situación, los nuevos alcances de la normativa vigente, además de cómo proceder en la cuestión.

“Las consultas que más llegan son sobre el trabajo en negro, como la reforma laboral es reciente, está sucediendo que hay muchas relaciones laborales que no están registradas y, al momento del reclamo, se produce el despido”, indicó por la pantalla de Multivisión Federal.

Dicho esto mencionó que “la consulta que llega es si corresponden las multas por el trabajo en negro, que actualmente ya no corresponderían; esas multas significaban duplicar las indemnizaciones por antigüedad, pero con la ley fueron eliminadas”.

Otra de las inquietudes ronda sobre el tiempo de prueba para nuevos empleadores, que hasta la reforma que se fijó con la Ley Bases. “En los periodos de pruebas, antes eran de 3 meses, ahora el empleador pudiendo llevarlo a 8 meses e incluso un año, esto depende del rubro y de la empresa”, recordó.