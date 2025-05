La decisión que la China Suárez tomó a último momento para evitar cruzarse a Wanda en Milán

La China Suárez y Mauro Icardi abandonaron Turquía para trasladarse a Milán, ciudad italiana donde el futbolista tuvo que encontrarse con Wanda Nara para avanzar con el divorcio. Si bien la actriz quería presenciar la audiencia en los tribunales, a último momento cambió de opinión.

Luego de asistir a un mini evento de la maquilladora Gabriela Elio, María Eugenia recalculó y consideró que lo mejor era ni verle la cara a la mediática, que en varias oportunidades hizo comentarios despectivos hacia Amancio y Magnolia Vicuña. Como si fuera poco, algunos seguidores de la ex Casi ángeles están convenidos de que podrían haber terminado a las piñas si se cruzaban.

En sus redes sociales, el periodista Gustavo Méndez sostuvo que una vez finalizado el trámite, la feliz pareja regresará a Estambul para armar las valijas y emprender viaje a Ibiza, donde la actriz participará de un festival. Allí también coincidirán con Wanda Nara, que primero pisará Roma para dar entrevistas sobre su situación sentimental. Mientras espera el final de la audiencia, la China se mostró comiendo pizza en un hotel de renombre, donde se estaría quedando con el rosarino.

El romance de la China Suárez y Mauro Icardi avanza a paso firme. (Foto: instagram/mauroicardi)

El posteo con el que Mauro Icardi expuso a Wanda Nara

Días atrás, Mauro Icardi volvió a referirse a Wanda Nara en las redes sociales. Si bien no la nombró, contó que no pudo hablar con sus nenas porque la madre les impidió el contacto. “Otra noche sin hablar con mis hijas. Falta poco mis pequeñas princesas. Las amo”, escribió en Instagram.

El reclamo del último viernes se sumó a la extensa lista que sacó a la luz días atrás, donde enumeró todas las maldades que le hace la mediática. “La madre impide que las vea. La madre recusa jueces porque obviamente no le dan lo que quiere. Hace seis meses que estoy en la Argentina para estar con las nenas y solo las vi un día. Las pericias psicológicas hechas por profesionales dicen que las menores repiten lo que les dice la madre (en criollo, les quema el cerebro)”, disparó enojado,

Icardi se cansó de Wanda Nara: quiere tener contacto con sus hijas. (Foto: Instagram/wanda_nara)

El descargo del futbolista no quedó ahí. También la acusó de exponer a Francesca e Isabella en las redes y denunciarlo para que él no pudiera hacerlo. Por último, dijo que pronto se conocerá la noticia más esperada. “Ahí me ocuparé de responder tantas mentiras, inventos y barbaridades para ensuciar el foco de lo real”, cerró. /TN