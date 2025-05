¡Desesperada! Mientras trabajaba, le robaron un celular nuevo: "Es mi herramienta de trabajo"

Los hechos delictivos siguen presentes en Salta y los malvivientes aprovechan cualquier ocasión para adueñarse de lo ajeno.

En la tarde del miércoles una joven mujer, que trabaja en un local en el macro centro, sobre calle Zuviría 408, fue víctima de un robo perpetrado por un sujeto que entró fingiendo ser un cliente, pero terminó robándole su celular nuevo.

Entre lágrimas, pedía le devuelva el móvil: "Me dijo que me quería comprar para la hija de su jefa y me robó el celular. Es un Redmi 146 esta nuevo, porque lo tengo hace menos de un mes".

Recordó que el hombre estaba vestido con un gorrito de lanas y una campera "Me dijo que quería comprar unas camperas, me quiso envolver, trajo paquetes de regalos supuestamente para que envolviera las cosas, necesito que lo devuelva. No le va servir porque está bloqueado".

A su vez la joven pidió a locales o casas particulares que le puedan facilitar imagenes de cámaras de seguridad, cree que se trasladaba en una camioneta, publicó PUE.