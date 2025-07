Dib Ashur: “Somos una provincia previsora, no ofrecemos nada que no podamos sostener”

Ayer se firmó el acuerdo por paritarias por parte del Gobierno de Salta y los gremios representantes de los trabajadores del sector público.

En este acuerdo colectivo, remarcó el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, se planteó un aumento del 23% anual, más un bono de $50.000 correspondiente a julio, la continuidad del incentivo docente y un monto adicional de 10.000 millones de pesos para infraestructura, tanto educativa como centros de salud. "Todo esto, supera los 60 mil millones de pesos", expresó.

El funcionario defendió la propuesta como “prudente y posible” y aseguró que la provincia mantendrá el equilibrio fiscal sin comprometer recursos que no pueda sostener. "Somos una provincia previsora, no ofrecemos nada que no podamos encarar, sostener. Planificamos todo el tiempo".

Sobre cuestiones sectoriales, especificó que en la parte educativa es muy importante la jerarquización, mientras que el docente que recién inicia pasará a cobrar $715.000.

“Respecto a la parte de salud actividad crítica, grupo y subgrupo que también tiene que ver con la carrera de los sanitaristas, también los pases a temporarios que tiene que ver con la carrera” comentó el funcionario provincial.

Hizo hincapié en la mirada que tienen desde el Gobierno provincial de sostener los empleos de lo público, y continuar con un estado presente, eficiente y ordenado.

El objetivo es tener cuentas ordenadas y transparentes, algo que se refleja en los 5 años y medio de equilibrio fiscal: “Vamos a seguir trabajando en eso, pero vamos a tener también cada uno de los requerimientos de los sectores” finalizó.