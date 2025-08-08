Parque del Bicentenario: Este fin de semana habrá peloteros, música y mucho más

En el marco del mes de las infancias, este fin de semana, el Parque del Bicentenario será escenario de actividades con entrada libre y gratuita.

La convocatoria es para el sábado 9 y domingo 10 de agosto, de 11 a 21, en el sector del anfiteatro del Parque ubicado en la zona norte de la ciudad.

Las familias podrán disfrutar de una jornada con actividades, que también contará con la participación de emprendedores locales, quienes ofrecerán una feria con productos originales y creativos vinculados al mundo infantil. Además, habrá un patio gastronómico con foodtrucks, donde se podrá acceder a una amplia variedad de opciones dulces y saladas para todos los gustos.

Espectáculos musicales, circenses y de entretenimiento infantil durante todo el día. Mientras que el domingo estará Carlitos Melián en el escenario principal.

El espacio contará también con un área de juegos gigantes, con peloteros, inflables, camas elásticas y otras atracciones diseñadas para el disfrute de los más pequeños. A lo largo de ambas jornadas se realizarán sorteos y se entregarán premios y sorpresas, donados por emprendedores y empresas que acompañan la propuesta.