¡Oportunidad laboral en Salta Capital! Importante financiera busca incorporar personal

Sociedad06/08/2025
Una reconocida firma financiera con presencia en Salta Capital se encuentra en plena búsqueda de nuevos talentos para sumar a su equipo comercial.

La convocatoria está orientada a personas con perfil comercial, proactivas, con ganas de aprender y crecer, que cuenten con secundario completo (requisito excluyente) y residencia en Salta Capital. Además, se requiere disponibilidad full time y una marcada orientación a los resultados.

La propuesta ofrece posibilidades reales de desarrollo dentro de un equipo en expansión.

Si estás interesado/a y cumplís con los requisitos, podés enviar tu CV a: [email protected]

Requisitos: 

  • Secundario completo (excluyente)
  • Perfil comercial y orientación a resultados
  • Actitud proactiva, con ganas de aprender y crecer
  • Residencia en SALTA CAPITAL
  • Disponibilidad full time

Dato importante: Cuando envíen un  mail poné en el asunto: “SALTA”

