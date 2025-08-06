¡Oportunidad laboral en Salta Capital! Importante financiera busca incorporar personal

¡Oportunidad laboral en Salta Capital! Importante financiera busca incorporar personalSociedad06/08/2025
Una reconocida firma financiera con presencia en Salta Capital se encuentra en plena búsqueda de nuevos talentos para sumar a su equipo comercial.
La convocatoria está orientada a personas con perfil comercial, proactivas, con ganas de aprender y crecer, que cuenten con secundario completo (requisito excluyente) y residencia en Salta Capital. Además, se requiere disponibilidad full time y una marcada orientación a los resultados.
La propuesta ofrece posibilidades reales de desarrollo dentro de un equipo en expansión.
Si estás interesado/a y cumplís con los requisitos, podés enviar tu CV a: [email protected]
Requisitos:
- Secundario completo (excluyente)
- Perfil comercial y orientación a resultados
- Actitud proactiva, con ganas de aprender y crecer
- Residencia en SALTA CAPITAL
- Disponibilidad full time
Dato importante: Cuando envíen un mail poné en el asunto: “SALTA”
