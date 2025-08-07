“Quimio con Pelo” ya es fundación: un paso clave para ayudar a más pacientes oncológicos

Desde hace poco más de un año conocimos el noble trabajo de un grupo de personas en Metán, que buscaban ayudar a las personas que enfrentan el tratamiento de quimio terapia, brindándoles unos cascos para evitar la caída del cabello.

Este grupo se llama“Vida Quimio con Pelo” había comentado en su momento a InformateSalta la necesidad e conseguir una personería jurídica y así conseguir mayores posibilidades, ya que todo el trabajo lo hacen de su bolsillo o con la ayuda de la comunidad.

En las últimas horas el grupo emitó un comunicado oficial en su cuenta de Facebook donde celebra la obtención de la personería jurídica, que los convierte en Fundación. Este paso formal representa un avance fundamental para fortalecer y ampliar su labor solidaria destinada a pacientes oncológicos.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que colaboraron y gestionaron la obtención de la personalidad jurídica para la Fundación Quimio con Pelo. Su apoyo y dedicación han sido fundamentales para nosotros”, expresaron con emoción.

El grupo destacó especialmente la valiosa colaboración de Lucia Mónico, Gustavo Solís, Pedro Liberato, CPN Héctor Campi, Florencia Bazán, Dra Mercedes Coria y la Escribana Carolina Huerga, quienes fueron clave en el proceso.

“Estamos emocionados de seguir trabajando juntos para hacer una diferencia en la vida de aquellos que más lo necesitan”, concluyeron, reafirmando su compromiso y agradecimiento a quienes acompañaron esta causa.

Con esta personería jurídica, la fundación podrá consolidar su trabajo, gestionar recursos y ampliar su red de ayuda para mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos en la región, ya que no solo prestan el servicio a Metán, publicó El Vocero.