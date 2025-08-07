Cronograma de agosto Anses para pago de jubilaciones y pensiones

Las jubilaciones y pensiones de ANSES recibirán en agosto 2025 un nuevo aumento en sus haberes. En paralelo, el Gobierno Nacional confirmó que seguirá entregando el bono de hasta 70 mil pesos a quienes cobran la mínima y con la Resolución 1091/2024 se conoció el calendario de pagos para el octavo mes del año.

En agosto 2025 se aplica una suba del 1,6% a las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses. Esto se debe a la fórmula de movilidad vigente que establece aumentos mensuales anexados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Paralelamente, los jubilados y pensionados que cobran vía el organismo previsional recibirán un extra de hasta 70 mil pesos. Aunque resta confirmación oficial, la jubilación mínima llegará a los 384.305 pesos en el octavo mes del año.

Según la Resolución 1091/2024, el pago de las jubilaciones y pensiones de Anses de agosto 2025 se activará el viernes 8. El cronograma es el siguiente:

Pensiones No Contributivas en agosto 2025.

- 08 de agosto: DNI terminados en 0 y 1.

- 11 de agosto: DNI terminados en 2 y 3.

- 12 de agosto: DNI terminados en 4 y 5.

- 13 de agosto: DNI terminados en 6 y 7.

- 14 de agosto: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos en agosto 2025.

- 8 de agosto: DNI terminados en 0.

- 11 de agosto: DNI terminados en 1.

- 12 de agosto: DNI terminados en 2.

- 13 de agosto: DNI terminados en 3.

- 14 de agosto: DNI terminados en 4.

- 15 de agosto: DNI terminados en 5.

- 18 de agosto: DNI terminados en 6.

- 19 de agosto: DNI terminados en 7.

- 20 de agosto: DNI terminados en 8.

- 21 de agosto: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superan la mínima en agosto 2025

- 22 de agosto: DNI terminados en 0 y 1.

- 25 de agosto: DNI terminados en 2 y 3.

- 26 de agosto: DNI terminados en 4 y 5.

- 27 de agosto: DNI terminados en 6 y 7.

- 28 de agosto: DNI terminados en 8 y 9. /eltucumano