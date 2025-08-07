Cronograma de agosto Anses para pago de jubilaciones y pensiones

Cronograma de agosto Anses para pago de jubilaciones y pensionesSociedad07/08/2025
Las jubilaciones y pensiones de ANSES recibirán en agosto 2025 un nuevo aumento en sus haberes. En paralelo, el Gobierno Nacional confirmó que seguirá entregando el bono de hasta 70 mil pesos a quienes cobran la mínima y con la Resolución 1091/2024 se conoció el calendario de pagos para el octavo mes del año.
En agosto 2025 se aplica una suba del 1,6% a las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses. Esto se debe a la fórmula de movilidad vigente que establece aumentos mensuales anexados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
Paralelamente, los jubilados y pensionados que cobran vía el organismo previsional recibirán un extra de hasta 70 mil pesos. Aunque resta confirmación oficial, la jubilación mínima llegará a los 384.305 pesos en el octavo mes del año.
Según la Resolución 1091/2024, el pago de las jubilaciones y pensiones de Anses de agosto 2025 se activará el viernes 8. El cronograma es el siguiente:
Pensiones No Contributivas en agosto 2025.
- 08 de agosto: DNI terminados en 0 y 1.
- 11 de agosto: DNI terminados en 2 y 3.
- 12 de agosto: DNI terminados en 4 y 5.
- 13 de agosto: DNI terminados en 6 y 7.
- 14 de agosto: DNI terminados en 8 y 9.
Jubilados y pensionados con haberes mínimos en agosto 2025.
- 8 de agosto: DNI terminados en 0.
- 11 de agosto: DNI terminados en 1.
- 12 de agosto: DNI terminados en 2.
- 13 de agosto: DNI terminados en 3.
- 14 de agosto: DNI terminados en 4.
- 15 de agosto: DNI terminados en 5.
- 18 de agosto: DNI terminados en 6.
- 19 de agosto: DNI terminados en 7.
- 20 de agosto: DNI terminados en 8.
- 21 de agosto: DNI terminados en 9.
Jubilados y pensionados que superan la mínima en agosto 2025
- 22 de agosto: DNI terminados en 0 y 1.
- 25 de agosto: DNI terminados en 2 y 3.
- 26 de agosto: DNI terminados en 4 y 5.
- 27 de agosto: DNI terminados en 6 y 7.
- 28 de agosto: DNI terminados en 8 y 9. /eltucumano