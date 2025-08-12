Milei tiene nuevo médico: ¿quién es?

Según se oficializó este martes, el presidente Javier Milei, tiene nuevo médico personal. Así quedó establecido en el Decreto 573/2025, firmado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Se trata del Dr. Cristian Luis Martelletti, quien será el nuevo director de la Unidad Médica Presidencial. Martelletti tendrá rango y jerarquía de subsecretario, bajo la órbita de la Secretaría General. El médico llega para reemplazar a Manuel Emilio Estigarribia, anterior titular del equipo médico del Presidente.

Martelletti integra actualmente la Unidad Médica Presidencial desde 2013, cuando llegó bajo la gestión de Cristina Kirchner. Es médico cirujano, especialista en cirugía general y con subespecialización en cabeza y cuello.

El profesional también ejerce como jefe del servicio de Cirugía del Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Alberto Edgardo Balestrini” de Ciudad Evita, puesto para el que fue designado a través de la Resolución 2806/2021 de la provincia de Buenos Aires. También lidera el área quirúrgica del Hospital Posadas y posee amplia trayectoria en el sistema público de salud.

Además, coordina la red de cirugía de provincia de Buenos Aires y en Chaco, y es docente en la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam).