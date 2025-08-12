Mercado San Miguel: La obra por dentro

La campaña explora el cañón submarino Mar del Plata, una región de alta biodiversidad y escasamente estudiada del Atlántico sur. La misión cuenta con apoyo del CONICET y financiamiento internacional.

En homenaje a un movimiento cultural que desde los años 60 marcó generaciones, puso en palabras los sueños y las luchas de un país, y nos regaló imágenes inolvidables.