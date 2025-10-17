Inicio
CNN Salta
Sin Vueltas
Minería
Política
Policiales
Buscar
Inicio
CNN Salta
Sin Vueltas
Minería
Política
Policiales
Buscar
Newsletter
Recibí en tu mail los títulos de cada día
Quiero recibir noticias
Fuentes RSS
Contacto
Historial de noticias
Términos y condiciones
Mediakit
Ingresar
+54 (0387) 4310854
Leguizamón 1820 - 4400 - Salta Capital
[email protected]
Maimará elegido como uno de los pueblos más lindos del mundo
Las mejores fotos
17/10/2025
Jujuy
Maimará
Te puede interesar
Mundial FIFA 2026: Se conocieron las mascotas oficiales
Las mejores fotos
25/09/2025
Los caminos de la fe: Peregrinos de la Puna cada vez más cerca
Las mejores fotos
12/09/2025
Las emotivas imágenes de los peregrinos que bajan de la Puna
Las mejores fotos
10/09/2025
Color y alegría en el día del maestro en Orán: Lo mejor del desfile
Las mejores fotos
08/09/2025
Violencia en el fútbol: las terribles imágenes que dejó el partido de Independiente
Las mejores fotos
21/08/2025
Día Mundial de la Fotografía: 10 momentos históricos en imágenes
Las mejores fotos
19/08/2025
Histórico encuentro en Alaska entre Trump y Putín
Las mejores fotos
15/08/2025
Día internacional de las personas zurdas: Las 10 más famosas
Las mejores fotos
13/08/2025
Mercado San Miguel: La obra por dentro
Las mejores fotos
12/08/2025
Nuevo puente en Vaqueros: Avanza la mega obra
Las mejores fotos
11/08/2025
Lo más visto
Balearon la camioneta del exgobernador y candidato Juan Manuel Urtubey
Policiales
17/10/2025
Para Zigarán, la muerte de Cordeyro es “un coletazo de la lucha contra el narcotráfico”
Sociedad
16/10/2025
Murió uno de los guitarristas de Kiss tras un accidente doméstico
Espectáculos
16/10/2025
“Ya se fue la Chilindrina”: A los 75 años, María Antonieta de las Nieves se despide de su icónico personaje del Chavo del 8
Medios
16/10/2025
Un empleado mató a su jefe y se hizo pasar por él para vender sus cosas
Nacional
16/10/2025
Diego Placente, el arquitecto del sueño de la Selección Argentina Sub 20
Deportes
16/10/2025
Newsletter
Recibí en tu mail los títulos de cada día
Quiero recibir noticias