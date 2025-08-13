Travel Sale: “Es una gran oportunidad para mostrar todo lo que Salta tiene para ofrecer”

Del 25 al 31 de agosto, Salta será uno de los cinco destinos nacionales que participarán de la 11ª edición del Travel Sale, una de las iniciativas comerciales más importantes del país en materia turística.

Durante esa semana, diez agencias locales ofrecerán descuentos, promociones y beneficios especiales para viajar por Argentina y el mundo.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó la importancia del evento: “La participación de nuestras agencias en el Travel Sale es una gran oportunidad para mostrar al país y al mundo todo lo que Salta tiene para ofrecer. Esta iniciativa no sólo impulsa las ventas, sino que también fortalece la competitividad y la digitalización del sector turístico local”.

Por su parte, Lía Rivella, presidenta de la Asociación Salteña de Agencias de Viajes, subrayó que “el Travel Sale es una vidriera privilegiada para nuestras agencias. Permite llegar a más clientes, ofrecer promociones atractivas y, sobre todo, posicionar a Salta como un destino imperdible, tanto para quienes nos visitan por primera vez como para los que quieren volver”.

Las agencias salteñas que formarán parte de la acción son: Agencia del Peregrino VYT, Catavientos Viajes, Chilto Viajero EVT, Esencial Turismo, Agencia Guadalquivir, Silvia Magno EVyT, Tastil Viajes, Willka Turismo, Yacu Turismo y Valftour Viajes.

Durante la semana del evento, los viajeros podrán acceder a las ofertas a través de www.travelsale.com.ar y de los canales de venta de cada agencia, incluyendo redes sociales, páginas web, e-mail marketing y atención telefónica. Además, habrá sorteos previos por más de 30 experiencias turísticas únicas en todo el país.