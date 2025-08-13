Diez agencias de turismo salteñas se sumarán al Travel Sale

Desde el 25 al 31 de agosto, se realizará una nueva edición del Travel Sale, una buena oportunidad para viajar y tomarse unos días.

Hay sólo cinco destinos nacionales que serán parte de esta nueva edición del Travel Sale y contará con la participación de 10 agencias de turismo locales entre las que se encuentran: Agencia del Peregrino VYT, Catavientos Viajes, Chilto Viajero EVT, Esencial Turismo, Agencia Guadalquivir, Silvia Magno EVyT, Tastil Viajes, Willka Turismo, Yacu Turismo y Valftour Viajes.

Las actividades están organizadas por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo y tiene como finalidad impulsar la transformación e integración digital de las agencias de viajes, potenciando su alcance y ofreciendo a los viajeros oportunidades únicas.

Las ofertas se podrán consultar a través de la página web www.travelsale.com.ar y se difundirá además por todos sus canales de venta.

Durante estos días, los turistas podrán aprovechar promociones para las vacaciones de verano, con importantes acuerdos con bancos y aerolíneas que permitirán acceder a paquetes nacionales e internacionales con cuotas sin interés, opciones de pago y beneficios especiales en vuelos, hoteles y servicios complementarios.