El platino es más escaso que el oro, ¿por qué es más barato?

El platino es un metal precioso raro con una abundancia en la corteza terrestre incluso menor que la del oro. Según datos geológicos, la producción anual de platino es solo del 5% al 10% de la del oro, y las reservas globales de platino son mucho más bajas que las de oro. Sin embargo, a pesar de su mayor escasez, el precio de mercado del platino ha sido históricamente más bajo que el del oro. Por ejemplo, en 2023 el precio del oro superó los 2.000 dólares por onza, mientras que el platino se mantuvo alrededor de 1.000 dólares por onza. Este fenómeno ha generado dudas entre los inversores: ¿por qué el platino, siendo más escaso, es más barato que el oro?

Naturaleza y singularidad del platino

El platino es un metal precioso blanco plateado con una densidad extremadamente alta, gran resistencia a la corrosión y excelentes propiedades catalíticas. Su densidad es de 21,45 g/cm³, superior a los 19,32 g/cm³ del oro. Su punto de fusión alcanza los 1.768°C, muy por encima de los 1.064°C del oro, lo que hace al platino insustituible en aplicaciones industriales de alta temperatura. Además, el platino posee una ductilidad y conductividad eléctrica excepcionales, convirtiéndolo en un material crucial para la industria de alta gama y la fabricación de joyería.

Platino vs. Oro

Aunque el platino es más escaso que el oro, su menor precio es el resultado de múltiples factores, incluyendo la demanda del mercado, estructura de suministro y dinámicas del mercado de inversión.

1.Diferencias en la demanda del mercado

El oro tiene atributos financieros más fuertes. Desde la antigüedad, el oro ha sido un activo refugio globalmente reconocido, utilizado por gobiernos, inversores institucionales e individuos como cobertura contra la inflación y la turbulencia económica. El mercado del oro es altamente líquido y cuenta con un mercado de derivados maduro.

En contraste, el platino está más orientado a lo industrial. Su demanda principal proviene de sectores industriales, particularmente catalizadores automotrices, catalizadores químicos y la industria electrónica. Como resultado, los precios del platino están más influenciados por ciclos económicos y demanda industrial, con una demanda de inversión financiera relativamente más débil.

2. Estructuras de suministro diferentes

El suministro de oro es más estable. El oro proviene no solo de la minería sino también de fuentes significativas de reciclaje, como joyería usada y desechos electrónicos, diversificando sus canales de suministro.

El suministro de platino, sin embargo, está altamente concentrado. Alrededor del 80% del platino mundial se produce en Sudáfrica, donde la minería frecuentemente sufre interrupciones por cortes de energía, huelgas laborales y otros factores, lo que genera un suministro inestable. Aun así, debido a la fluctuante demanda industrial, los problemas de suministro no siempre impulsan los precios al alza.

3. Madurez divergente de los mercados de inversión

El oro tiene un sistema global de negociación maduro. Mercados como el oro de Londres y los futuros de oro COMEX en Nueva York proporcionan alta liquidez. El platino, en cambio, tiene canales de inversión relativamente limitados, dependiendo principalmente de platino físico, lingotes o pocos productos cotizados en bolsa.

Usos y valor de inversión del platino

A pesar de su menor precio comparado con el oro, no deben subestimarse las aplicaciones únicas y el valor de inversión del platino. En cuanto a usos, el platino se emplea ampliamente en sistemas de purificación de gases de escape automotrices, componentes electrónicos, dispositivos médicos y catalizadores de reacciones químicas. Estas aplicaciones garantizan una demanda estable y creciente, proporcionando un fuerte soporte al valor de mercado del platino.

Desde la perspectiva de inversión, el platino, como metal precioso escaso, tiene potencial de preservación y apreciación de valor a largo plazo. Su relativa escasez en el suministro lo hace más valioso como inversión comparado con el oro. Adicionalmente, con regulaciones ambientales más estrictas y avances en tecnología automotriz, el papel del platino en sistemas de purificación de gases sigue siendo prometedor, reforzando aún más su atractivo como inversión.

Por supuesto, invertir en platino también conlleva riesgos. Debido a su compleja estructura de demanda y susceptibilidad a varios factores, los precios del platino pueden ser altamente volátiles. Los inversores deben comprender a fondo las tendencias del mercado y los riesgos, y desarrollar estrategias de inversión sólidas al considerar el platino.