Encuesta: Casi el 60% de los argentinos cree que Javier Milei no será reelecto en 2027

Una encuesta nacional realizada en agosto por la consultora Zuban-Córdoba reveló un dato clave en la política argentina: el 58,1% de los argentinos considera que Javier Milei no logrará ser reelecto en 2027, mientras que solo el 27,9% cree que sí podrá hacerlo. El 4% restante se mostró indeciso.

El resultado contrasta con las recientes declaraciones del presidente, quien manifestó públicamente su intención de competir por un segundo mandato en una entrevista con el canal de streaming Neura.

El crecimiento del “anti-mileismo”

El director de la consultora, Gustavo Córdoba, analizó los números en diálogo con Nancy Pazos y explicó que el núcleo duro de apoyo al Gobierno, cercano al 38%, se mantiene firme pero en retroceso, mientras que crece de forma sostenida el rechazo al mandatario.

“El problema que tiene Milei a mediano plazo es que el anti-mileismo cada vez es mayor, y ya son dos meses consecutivos en que supera al anti-kirchnerismo”, sostuvo Córdoba.

En agosto, el rechazo a Milei alcanzó el 53%, frente al 49,9% al kirchnerismo. En julio, los números habían mostrado un escenario similar: 53,6% contra 45,2%, respectivamente.

Impacto en un eventual ballotage

Este cambio en los niveles de antipatía política marca un movimiento en el mapa de las emociones electorales que podría condicionar el futuro del oficialismo.

“En un régimen de segunda vuelta, Milei contra un candidato apenas más moderado tiene amplias chances de perder”, advirtió Córdoba, planteando el desafío que enfrenta el presidente si no logra ampliar su base de apoyo más allá del núcleo libertario.